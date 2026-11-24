Giá trị của tập đoàn Nvidia lập tức bật tăng 950 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch, ngay khi ông Huang quay lại vị trí CEO. Ảnh: Reuters

Từ cú rơi 1.190 tỷ USD đến màn “quay xe" lịch sử

Ngày 23/11/2026, thị trường chứng khoán Mỹ bùng nổ với mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2025 sau khi HĐQT Nvidia bất ngờ phục chức Chủ tịch kiêm CEO cho ông Jensen Huang.

Theo tường thuật của tờ Wall Street Journal, trước đó đúng 11 ngày, nhà đồng sáng lập 63 tuổi này đã phải rời ghế nóng sau hàng loạt thông tin về mối quan hệ ngoài luồng với hai nhân viên nội bộ và một cá nhân bị nghi là điệp viên Trung Quốc.

Trong 11 ngày Nvidia vắng bóng Jensen Huang, thị trường tài chính đã gửi đi một thông điệp tàn khốc: cổ phiếu hãng chip này mất khoảng 25% giá trị, thổi bay 1.190 tỷ USD vốn hóa.

Ngay khi ông Huang trở lại - diễn biến mà Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận với đài CNBC rằng chính ông đã trực tiếp gọi điện thuyết phục HĐQT Nvidia - giá trị của tập đoàn này lập tức bật tăng 950 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch.

Sự đảo chiều chóng vánh này gợi nhắc đến cuộc khủng hoảng tại OpenAI hồi tháng 11/2023 khi Sam Altman bị sa thải rồi được phục chức chỉ sau 5 ngày.

Tuy nhiên, Nvidia không phải là một công ty khởi nghiệp tư nhân, mà là tập đoàn đại chúng giữ vai trò xương sống của toàn bộ hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu. Việc một cá nhân có thể tạo ra biên độ dao động hơn 1.000 tỷ USD cho thấy mức độ tập trung quyền lực - hay còn gọi là "rủi ro người sáng lập" (founder-led risk) - đã vượt khỏi tầm kiểm soát của các cơ chế phòng vệ truyền thống.

Khi quy tắc ứng xử nhường chỗ cho bảng giá điện tử

Để xoa dịu dư luận và các cơ quan quản lý, Chủ tịch Nvidia Harvey C. Jones khẳng định quyết định đưa ông Huang trở lại là "vì lợi ích tốt nhất của cổ đông", đồng thời công bố gói biện pháp trấn an gồm thành lập Ủy ban Giám sát An ninh Quốc gia và tuyển dụng mới chức danh Giám đốc Tuân thủ (Chief Compliance Officer - CCO).

Tuy nhiên, dưới lăng kính của giới chuyên gia quản trị doanh nghiệp quốc tế, đây là một bước lùi nghiêm trọng về tính liêm chính thể chế.

Trao đổi với đài CBS News, Giáo sư Charles Elson - Giám đốc sáng lập Trung tâm Quản trị Doanh nghiệp John L. Weinberg thuộc Đại học Delaware - nhận định thẳng thắn rằng sự đảo ngược của Nvidia thể hiện "sự yếu đuối và thiếu dũng khí" của HĐQT. Chính bộ quy tắc ứng xử nội bộ của Nvidia nghiêm cấm các mối quan hệ cá nhân gây xung đột lợi ích và yêu cầu nhân sự không được hành động nếu không thể bảo vệ hành vi đó trước công chúng.

"Một văn hóa doanh nghiệp cho phép những điều như vậy xảy ra rốt cuộc sẽ hủy hoại chính doanh nghiệp đó", ông Elson cảnh báo, đồng thời lưu ý tập đoàn này đang tự đặt mình vào rủi ro pháp lý từ các vụ kiện tiềm tàng của cổ đông.

Đáng chú ý hơn, ông Lindsey Stewart - Giám đốc nghiên cứu thể chế tại tổ chức xếp hạng Morningstar - chỉ ra một nghịch lý nghiêm trọng: HĐQT Nvidia đã phục chức cho ông Huang ngay khi cuộc điều tra độc lập về cáo buộc tình báo nước ngoài vẫn chưa kết thúc.

Trong bối cảnh Nvidia đang bị Bộ Tài chính Mỹ, chính quyền bang California và Quốc hội giám sát gắt gao về việc chip AI có bị tuồn trái phép sang Trung Quốc thông qua các trung tâm dữ liệu nước thứ ba hay không, việc đưa CEO trở lại trước khi có kết luận điều tra đã đảo ngược hoàn toàn nguyên tắc quản trị rủi ro cơ bản.

Suốt hơn ba thập kỷ ông Huang điều hành Nvidia, thị trường hầu như không nhìn thấy bất kỳ gương mặt kế cận nào đủ tầm thay thế. Ảnh: AFP

Sự xói mòn tính độc lập của Hội đồng quản trị

Một biến số khác khiến giới quan sát lo ngại là ranh giới mờ nhạt giữa quản trị doanh nghiệp đại chúng và quyền lực chính trị. Việc Tổng thống Donald Trump công khai tuyên bố trên sóng CNBC rằng ông "đã trực tiếp nói chuyện và thuyết phục HĐQT Nvidia" trước cả khi doanh nghiệp phát đi thông cáo chính thức đã đặt dấu hỏi lớn về tính độc lập của hội đồng quản trị.

Chia sẻ với tạp chí Global Finance, Giáo sư luật John C. Coates IV (Trường Luật Harvard) nhận xét rằng dù HĐQT có thẩm quyền pháp lý tối cao để quyết định nhân sự, cách hành xử của Nvidia là "chưa từng có tiền lệ và khó lường".

Ở góc độ phân bổ vốn dài hạn, ông James Anderson - nhà quản lý quỹ kỳ cựu tại Lingotto Investment Management và là một trong những nhà đầu tư sớm của Amazon lẫn Tesla - từng cảnh báo rằng sự giàu có, quyền lực và hào quang cá nhân của những lãnh đạo như Jensen Huang hay Elon Musk có thể làm tổn hại đến cả quy trình ra quyết định lẫn sự ổn định bền vững của doanh nghiệp.

Suốt hơn ba thập kỷ ông Huang điều hành Nvidia, thị trường hầu như không nhìn thấy bất kỳ gương mặt kế cận nào đủ tầm thay thế. Hệ quả là khi biến cố xảy ra, cổ đông rơi vào thế bị động hoàn toàn: hoặc chấp nhận sụp đổ vốn hóa, hoặc nhắm mắt bỏ qua các vi phạm về tuân thủ.

Vụ việc tại Nvidia sẽ đi vào giáo trình quản trị kinh doanh như một bài học đắt giá của kỷ nguyên AI.

Phố Wall có thể ăn mừng vì đà bán tháo đã được chặn đứng trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, các quỹ hưu trí và nhà đầu tư tổ chức buộc phải định giá lại một rủi ro hệ thống mới: tại các đế chế công nghệ nghìn tỷ USD, Hội đồng quản trị không còn là người gác đền bảo vệ chuẩn mực cho cổ đông, mà đã trở thành con tin của chính người sáng lập.

KHI "NGƯỜI SÁNG LẬP" CHI PHỐI VỐN HÓA: NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

11 ngày: Khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc ông Jensen Huang từ chức (12/11/2026) đến khi được HĐQT Nvidia phục chức (23/11/2026).

-1.190 tỷ USD: Giá trị vốn hóa bị thổi bay trong 11 ngày Nvidia không có người sáng lập (tương đương mức sụt giảm ~25% thị giá).

+950 tỷ USD: Mức vốn hóa hồi phục chỉ trong một phiên giao dịch ngay sau thông báo ông Huang trở lại (đưa giá cổ phiếu lên 165,05 USD/cp, kéo chỉ số Nasdaq tăng 6,51%).

33 năm: Thời gian ông Jensen Huang cầm quyền liên tục tại Nvidia kể từ khi đồng sáng lập năm 1993, tạo ra khoảng trống lớn về nhân sự kế cận trong mắt giới đầu tư.

Ba mũi nhọn điều tra chưa khép lại: (1) Ủy ban độc lập nội bộ về cáo buộc liên quan đến tình báo nước ngoài; (2) Điều tra của Bộ Tài chính Mỹ và bang California về dòng chảy chip AI sang Trung Quốc; (3) Áp lực giám sát an ninh quốc gia từ Quốc hội Mỹ.