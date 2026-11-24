Thép Nam Kim mạnh về xuất khẩu tôn mạ. Ảnh: NKG

CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG), ngày 23/11, công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 12/12 tới đây tại TP HCM, với các nội dung trọng tâm liên quan đến tăng vốn công ty con, giao dịch với người có liên quan, phương án sáp nhập doanh nghiệp và thay đổi nhân sự HĐQT.

Rót thêm tối đa 1.500 tỷ đồng vào Tôn Nam Kim Phú Mỹ

Theo tài liệu họp, HĐQT Thép Nam Kim trình cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ từ 2.700 tỷ đồng lên tối đa 4.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng tối đa 1.500 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn tăng thêm sẽ do Thép Nam Kim góp bằng tiền. Sau khi hoàn tất tăng vốn, công ty mẹ vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 100% vốn điều lệ tại Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

Mục đích góp vốn nhằm phục vụ triển khai dự án nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ và/hoặc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh cũng như các nhu cầu tài chính khác.

HĐQT sẽ quyết định số tiền góp vốn thực tế, nguồn vốn và thời gian thực hiện, có thể góp vốn một lần hoặc chia thành nhiều đợt tùy thuộc vào tình hình tài chính, dòng tiền và nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Sáp nhập công ty con trong giai đoạn 2027 - 2028

Một nội dung quan trọng khác được HĐQT Thép Nam Kim trình cổ đông là phương án sáp nhập Tôn Nam Kim Phú Mỹ vào công ty mẹ, dự kiến thực hiện trong năm 2027 và/hoặc năm 2028.

Tôn Nam Kim Phú Mỹ được thành lập vào tháng 4/2022, có trụ sở tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, phường Phú Mỹ, TP HCM. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất tôn mạ màu, tôn mạ kẽm và kinh doanh các loại sắt thép.

Theo HĐQT Thép Nam Kim, việc sáp nhập nhằm tinh gọn cơ cấu tổ chức, giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và phân bổ nguồn lực, đồng thời phát huy các lợi thế về tài chính, thị trường, đối tác, thương hiệu và nguồn nguyên vật liệu.

Sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập, Tôn Nam Kim Phú Mỹ sẽ chấm dứt tồn tại. Thép Nam Kim kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty con, bao gồm các khoản nợ chưa thanh toán và nghĩa vụ đối với người lao động.

Do đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại Tôn Nam Kim Phú Mỹ, Thép Nam Kim sẽ không phải phát hành thêm cổ phần để thực hiện sáp nhập. Giá trị khoản đầu tư góp vốn vào công ty con sẽ được chuyển sang các chỉ tiêu tài sản tương ứng theo quy định về kế toán.

Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ với vốn đầu tư 6.200 tỷ đồng. Ảnh: NKG

Miễn nhiệm thành viên HĐQT Võ Hoàng Vũ

Về nhân sự, HĐQT Thép Nam Kim trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Võ Hoàng Vũ, căn cứ đơn từ nhiệm ngày 4/9/2026 của ông Vũ.

Nếu được cổ đông thông qua, số lượng thành viên HĐQT Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ giảm xuống còn 4 người. Theo doanh nghiệp, số lượng này vẫn bảo đảm quy định tại điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

HĐQT không trình phương án bầu bổ sung thành viên thay thế.