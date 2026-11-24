Các nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York tại thành phố New York, Mỹ, ngày 23-11. Ảnh: XINHUA/LIU YANAN

Theo Wall Street Journal (WSJ), chốt phiên giao dịch ngày 23-11, cổ phiếu Nvidia tăng 31,48%, lên 165,05 USD, tương đương mức tăng vốn hóa khoảng 952 tỷ USD trong một ngày. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 3,01%, đạt 49.595,31 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 4,73%, lên 7.237,17 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 6,51%, đạt 24.089,56 điểm. Sức mua lan nhanh sang nhóm cổ phiếu bán dẫn và công nghệ, cho thấy đà phục hồi vượt ra ngoài Nvidia, dù cổ phiếu hãng vẫn là tâm điểm giao dịch.

Trên thị trường tín dụng, WSJ ghi nhận cổ phiếu và trái phiếu CoreWeave cùng tăng nhờ thông tin về Nvidia, nhưng đánh giá giới đầu tư tín dụng nhìn chung không phấn khích như người mua cổ phiếu. Sự phân hóa này đặt dấu hỏi về mức độ bền vững của đợt phục hồi, nhất là khi nhu cầu vốn cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục được chú ý và rủi ro chính sách vẫn hiện hữu.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD (DXY) ở mức 99,03 điểm, chỉ tăng 0,01%. Trong khi đó, giá vàng tăng 3,35%, lên 3.633 USD/ounce; giá dầu thô WTI tăng 0,24%, lên 80,36 USD/thùng.

Truyền thông Mỹ cho biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 22-11 yêu cầu Nvidia giải đáp về hoạt động bán chip sang Trung Quốc. WSJ cũng đưa tin các nghị sĩ hai đảng tiếp tục thúc đẩy điều tra vì quan ngại an ninh quốc gia. Theo giới phân tích, những vấn đề này cho thấy sự trở lại của ông Jensen Huang mang lại cú huých tích cực nhất định cho thị trường, song chưa thể loại bỏ các thách thức đối với Nvidia và triển vọng đầu tư AI.