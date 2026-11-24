Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường châu Á, giá vàng thế giới cho thấy sức chống chịu tốt trước các yếu tố khách quan khi có thời điểm tăng hơn 80 USD lên 3.689 USD/ounce.

Giá vàng thế giới bật tăng

Hiện tại, dù đã hạ nhiệt so với mức tăng trước đó, giá vàng thế giới vẫn giao dịch quanh mức 3.660 USD/ounce, tăng 27 USD so với phiên liền trước, đồng thời cũng là vùng giá cao nhất trong khoảng 1 tuần qua.

Diễn biến giá vàng trong phiên giao dịch mới nhất. Biểu đồ: Kitco.

Thị trường phái sinh cũng ghi nhận sự khởi sắc khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX đang tăng 15 USD lên trên 3.666 USD/ounce.

Với các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 5,2%, lên 43,36 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2,4% lên 1.329,93 USD/ounce, trong khi giá palladium gần như đi ngang ở mức 891,98 USD/ounce.

Thị trường vàng đang ghi nhận đà phục hồi tích cực sau khi giảm 9% trong tuần trước.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết thị trường vàng đang xuất hiện các nhận định xoay quanh việc nếu các chỉ số chứng khoán tiếp tục lao dốc, điều đó sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không thể tăng lãi suất, theo Reuters.

"Diễn biến giao dịch trong vài ngày tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu thị trường đã hình thành đáy hay đây chỉ là một nhịp hồi phục ngắn ngủi trong xu hướng giá xuống", ông nói thêm.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Goldman Sachs dự báo áp lực giảm giá cuối cùng sẽ đảo chiều, nhưng quá trình này có thể diễn ra chậm hơn trong giai đoạn cuối năm.

Hiện tại, chuyên gia đến từ ngân hàng này nhận định các quỹ đầu cơ có thể không muốn tái xây dựng các vị thế rủi ro khi năm tài chính sắp kết thúc. Dự báo Fed tăng lãi suất vào tháng 12 cũng là một lý do khác khiến các nhà đầu tư trì hoãn việc mở lại các vị thế mua vàng, dù quy mô các vị thế đầu cơ đã giảm xuống.

Một chuyên gia Kitco cũng đưa ra cảnh báo giá vàng vẫn có thể tiếp tục giảm khi lãi suất cao hơn, đồng USD mạnh lên và nhu cầu đầu tư suy yếu tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý này.

Tuần trước, Thống đốc Fed Christopher Waller đã kêu gọi tăng lãi suất thêm 0,5 điểm % trong tháng 12. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cảnh báo ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần thực hiện thêm một số đợt tăng lãi suất trước mùa xuân năm 2027.

Quan điểm cứng rắn này càng được củng cố sau khi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed cho thấy gần như tất cả thành viên tham dự đều cho rằng việc tiếp tục tăng lãi suất có thể là phù hợp.

Dầu thô lao dốc, chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục

Trên thị trường dầu thô, tình hình giá cả của mặt hàng này được ghi nhận giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8, khi các nhà đầu tư đóng các vị thế phòng ngừa rủi ro trước nguy cơ lực lượng Mỹ leo thang hoạt động quân sự tại Iran vào cuối tuần, trong bối cảnh Washington tạm thời thể hiện lập trường mềm mỏng hơn.

Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm xuống 89 USD/thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ hạ nhiệt chỉ còn 80 USD/thùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao, dù ông cho biết trên Fox News rằng Mỹ có thể nối lại chiến dịch quân sự vào năm tới nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Trái ngược hoàn toàn với tình hình ảm đạm của thị trường dầu thế giới, chứng khoán Mỹ đã trải qua phiên giao dịch "ngập" trong sắc xanh, sau khi Nvidia khôi phục chức vụ CEO cho ông Jensen Huang, qua đó thúc đẩy làn sóng đầu tư trở lại vào cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và kéo các chỉ số chính đi lên. Đà tăng trên càng gây chú ý sau thời điểm cả 3 chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều rơi vào vùng điều chỉnh trong phiên 20/11.

Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ trải qua phiên tăng mạnh sau thông tin ông Jensen Huang quay lại ghế CEO. Ảnh: Reuters.

Chỉ số S&P 500 tăng 4,73% và chốt phiên ở mức 7.237,17 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 6,51% lên 24.089,56 điểm. Đây là mức tăng mạnh nhất trong một phiên của cả 2 chỉ số kể từ tháng 4/2025. Chỉ số Dow Jones tăng 3% lên 49.595,31 điểm.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng vọt 31% sau khi Hội đồng quản trị công ty quyết định khôi phục chức vụ người đứng đầu cho ông Huang, có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó, ông Huang đã từ chức hồi đầu tháng này sau khi xuất hiện thông tin ông có quan hệ ngoài hôn nhân với một số phụ nữ, trong đó có một người bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.

Các cổ phiếu khác trong nhóm AI cũng đồng loạt tăng mạnh theo Nvidia trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Cổ phiếu Micron Technology tăng 19%, trong khi CoreWeave tăng vọt 22%. Advanced Micro Devices (AMD) tăng gần 7%.

Trong nhóm "Magnificent Seven" gồm 7 tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn nhất thị trường Mỹ, cổ phiếu Alphabet và Meta Platforms cùng tăng 6%, còn Microsoft tăng hơn 1%.

Đà tăng giá cũng lan sang thị trường châu Á. Trong phiên giao dịch ngày 24/11, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng hơn 5%, dẫn đầu đà tăng của các thị trường trong khu vực. Hai cổ phiếu vốn hóa lớn là Samsung Electronics và SK Hynix lần lượt tăng khoảng 7% và 8%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 2,82%, trong khi chỉ số Topix tăng 1,6%. Thị trường chứng khoán Australia cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với chỉ số S&P/ASX 200 tăng 1,3%.