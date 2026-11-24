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Cổ phiếu Nvidia tăng vọt hơn 30% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/11), ghi nhận phiên tăng mạnh thứ ba trong lịch sử, sau khi công ty thông báo tái bổ nhiệm ông Jensen Huang làm CEO kiêm Chủ tịch, có hiệu lực ngay lập tức.

Thông tin này tiếp thêm động lực cho đà khởi sắc vốn đã mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số Nasdaq Composite, tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, tăng vọt 6,51%. S&P 500 tăng 4,73%, trong khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 1.448 điểm, tương đương 3,01%.

Nasdaq và S&P 500 có phiên tăng điểm tốt nhất kể từ tháng 4/2025, thời điểm thị trường tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump rút lại một số đe dọa áp thuế. Dow Jones ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 4/11, khi chỉ số này bật tăng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã được kỳ vọng sẽ có một phiên phục hồi mạnh trong ngày thứ Hai, sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ dữ dội do lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngay sau khi thông tin ông Huang được tái bổ nhiệm lan truyền, ít phút trước giờ giao dịch chính thức của thị trường chứng khoán Mỹ, nhóm cổ phiếu AI lập tức bùng nổ, kéo các chỉ số chứng khoán tăng mạnh trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Đà tăng được duy trì trong suốt phiên khi giới đầu tư đánh giá tác động của quyết định đảo chiều này. Những cổ phiếu tăng mạnh nhất chủ yếu thuộc nhóm công nghệ vốn chịu áp lực bán tháo trong thời gian gần đây. CoreWeave, doanh nghiệp chuyên cung cấp hạ tầng điện toán đám mây phục vụ AI, tăng 22,3%.

Riêng cổ phiếu Nvidia có thời điểm tăng tới 36,6% trước khi thu hẹp một phần đà tăng, chốt phiên cao hơn 31,48%. Đây là mức tăng mạnh nhất của cổ phiếu này kể từ năm 2003, đồng thời giúp vốn hóa thị trường Nvidia tăng thêm 952 tỷ USD chỉ trong một phiên.

"Quyết định gây bất ngờ khi tái bổ nhiệm Jensen Huang làm CEO giúp loại bỏ một nguồn bất định quan trọng đối với xu hướng đầu tư vào AI, vốn chịu nhiều sức ép trong những tuần gần đây", ông Glen Smith, Giám đốc đầu tư tại GDS Wealth Management, nhận định.

NGUỒN CUNG TRUNG ĐÔNG GIA TĂNG

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/11) khi giới đầu tư cân nhắc triển vọng nguồn cung gia tăng từ Trung Đông và việc khôi phục hoạt động của một đường ống dẫn dầu tại Libya. Những yếu tố này phần nào lấn át lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển và nhà máy lọc dầu trong khu vực.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường London, giá dầu Brent giao sau giảm 2,58 USD/thùng, tương đương 2,8%, xuống còn 89,99 USD/thùng. Trên thị trường New York, giá dầu WTI của Mỹ giảm 2,35 USD/thùng, tương đương 2,8%, còn 81,06 USD/thùng.

Trong phiên, dầu Brent có thời điểm lùi xuống 88,60 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 27/8. Dầu WTI cũng giảm về 79,95 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 26/8.

Đường ống dẫn dầu Sharara của Libya đã được khôi phục hoạt động, với dòng dầu thô bắt đầu chảy vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya cho biết với Reuters hôm thứ Hai.

Trong khi đó, JPMorgan dự báo giá dầu giao sau có thể giảm về vùng 70 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027 do thị trường đối mặt với tình trạng dư cung. Theo ngân hàng này, sản lượng dầu tại Trung Đông (ngoại trừ Iran) dự kiến tăng trong năm tới, cùng với nguồn cung bổ sung từ châu Mỹ, chủ yếu đến từ Mỹ.

Bank of America nhận định yếu tố địa chính trị sẽ tiếp tục giữ vai trò chi phối thị trường dầu mỏ. Trong bối cảnh lượng tồn kho dầu toàn cầu tương đối thấp, phần lớn thế giới vẫn dễ bị tổn thương trước những cú sốc gián đoạn nguồn cung.

"Không chỉ xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường có thể dư cung, mà mỗi ngày trôi qua, khả năng ông Trump tiếp tục phát động các cuộc tấn công dường như cũng giảm xuống", Chris Beauchamp, Giám đốc phân tích thị trường tại IG, nhận định.

Tuy nhiên, hôm Chủ nhật, lực lượng Houthi thân Iran tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cũng ghi nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Vịnh Ba Tư và khu vực gần eo biển Hormuz trong dịp cuối tuần.

Bahrain cho biết một cuộc tấn công của Iran hôm thứ Bảy đã đánh trúng một cơ sở công nghiệp dân sự. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các vị trí quân sự của Mỹ tại Bahrain, nơi đặt Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

"Thật thiếu trách nhiệm nếu kết luận rằng nguồn cung dầu từ nay sẽ được duy trì liên tục với khối lượng lớn. Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đang gây ra những tác động thực sự", ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích của PVM, cảnh báo.

Ở một diễn biến khác, quân đội Ukraine ngày thứ Hai tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu của tập đoàn Lukoil tại thành phố Perm, Nga, trong đêm, gây hư hại ba phân xưởng chế biến.