Từ 2 cổ phiếu niêm yết đầu tiên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển thành kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, với hơn 14 triệu tài khoản nhà đầu tư. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Từ 2 cổ phiếu đến quy mô vốn hóa hàng triệu tỷ đồng

Ngày 28/11/1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/CP về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ những phiên giao dịch đầu tiên chỉ có 2 cổ phiếu niêm yết, thị trường chứng khoán đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, thanh khoản, số lượng nhà đầu tư và sản phẩm tài chính.

Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), tính đến ngày 30/10/2026, riêng sàn này có 766 mã chứng khoán niêm yết và giao dịch, trong đó có 407 mã cổ phiếu, 21 mã chứng chỉ quỹ ETF, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng và 335 mã chứng quyền có bảo đảm.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt 8,42 triệu tỷ đồng, tương đương 65,53% GDP năm 2025. Sàn này có 51 doanh nghiệp sở hữu vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó bốn doanh nghiệp đạt quy mô từ 10 tỷ USD trở lên.

Trong khi đó, theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 15/10/2026, tổng số tài khoản nhà đầu tư được quản lý thông tin đạt hơn 14,26 triệu, tăng hơn 3 triệu tài khoản so với cùng thời điểm năm trước.

Sự phát triển của thị trường chứng khoán đã mở rộng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cải thiện quản trị công ty và từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Một trong những dấu ấn quan trọng nhất của ngành Chứng khoán trong năm 2026 là việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường cổ phiếu Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Việc nâng hạng mở rộng khả năng tiếp cận của chứng khoán Việt Nam đối với các quỹ đầu tư quốc tế, đặc biệt là những quỹ sử dụng bộ chỉ số của FTSE Russell làm tham chiếu.

Tuy nhiên, để chuyển cơ hội nâng hạng thành dòng vốn đầu tư thực chất và dài hạn, thị trường cần tiếp tục cải thiện chất lượng hàng hóa, minh bạch thông tin, chuẩn hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp và hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán.

Theo định hướng được UBCKNN công bố đầu tháng 11/2026, các đơn vị trong ngành đang tập trung triển khai những giải pháp hướng tới vận hành mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trên thị trường chứng khoán cơ sở trong năm 2027.

Mở rộng cơ hội đón dòng vốn quốc tế

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Bộ Tài chính và UBCKNN sẽ tổ chức chuỗi hội nghị, hoạt động xúc tiến đầu tư và quảng bá thị trường vốn Việt Nam trong hai ngày 26 và 27/11 tại Hà Nội.

Lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng 27/11, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, thành viên thị trường cùng nhiều tổ chức tài chính và định chế đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), FTSE Russell và MSCI nằm trong số các tổ chức dự kiến tham dự.

Trong khuôn khổ chương trình, UBCKNN phối hợp với OECD tổ chức Hội nghị Bàn tròn thường niên về Quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026.

Theo kế hoạch, ngày 26/11, OECD sẽ công bố Báo cáo đánh giá thị trường vốn Việt Nam năm 2026. Báo cáo tập trung vào các khuyến nghị nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cải thiện khả năng huy động vốn thông qua cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và tăng cường hội nhập quốc tế.

Đây là những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn sau nâng hạng, khi yêu cầu về tính minh bạch, khả năng tiếp cận thị trường và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư ngày càng cao.

Trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu vốn dành cho phát triển hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh sẽ tiếp tục gia tăng.

Sau 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, bài toán đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ là mở rộng quy mô vốn hóa hay gia tăng số lượng tài khoản giao dịch, mà còn là nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của nền kinh tế.