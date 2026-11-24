Dự lễ khởi công có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện doanh nghiệp thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện doanh nghiệp thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Gia Lai.

Với tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng, dự án được triển khai trên diện tích 12 ha, ứng dụng công nghệ cao trong giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, sản xuất thực phẩm chế biến sẵn và suất ăn công nghiệp.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất giết mổ khoảng 27 triệu con gia súc, gia cầm/năm; chế biến 84.200 tấn sản phẩm thịt/năm và sản xuất 180 triệu suất ăn công nghiệp/năm.

Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Dũng Nhân

Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, tự động hóa, đồng bộ từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến, đóng gói và bảo quản, đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn, dự kiến đưa giai đoạn 1 vào vận hành từ tháng 7-2027 và vận hành tối đa công suất vào tháng 8-2028. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho gần 1.000 lao động trực tiếp.

Từ năm 2024 đến nay, BAF đã đầu tư gần 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai, tập trung vào lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, phát triển trang trại chăn nuôi công nghệ cao và chế biến thực phẩm.

Việc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Gia Lai là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại đến chế biến, cung ứng thực phẩm, gắn với phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, phấn đấu hoàn thành dự án đúng hoặc sớm hơn tiến độ cam kết. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Gia Lai xác định phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản và thực phẩm là một trong những định hướng ưu tiên, nhằm chuyển mạnh từ sản xuất, cung ứng nguyên liệu thô sang chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển các sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh và thị trường tiêu thụ ổn định.

Việc triển khai Dự án Nhà máy Chế biến thực phẩm BAF Gia Lai có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực chế biến sâu, tạo đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các trang trại, cơ sở chăn nuôi và đơn vị cung ứng nguyên liệu.

Ngay trong giai đoạn xây dựng, dự án sẽ thúc đẩy hoạt động đầu tư, xây dựng, cung ứng vật tư, thiết bị và các dịch vụ liên quan. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp mới, đóng góp vào tăng trưởng GRDP, nguồn thu ngân sách, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương.

Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Hội; tạo động lực thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, bao bì, kho lạnh, logistics, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp chế biến thực phẩm.

Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Dũng Nhân

Để dự án sớm phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị nhà đầu tư tập trung huy động nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành dự án đúng hoặc sớm hơn tiến độ cam kết.

Đặc biệt, với tính chất đặc thù của ngành chế biến thực phẩm, nhà đầu tư cần chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải, chất thải, kiểm soát mùi, bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, chủ động phát triển chuỗi liên kết với các cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu và hệ thống phân phối; quan tâm tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm đầu mối theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, nhất là các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường và hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, phải phân công rõ trách nhiệm, rõ thời hạn xử lý, không để các thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị liên quan tăng cường hợp tác, liên kết với nhà đầu tư trong cung ứng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi giá trị ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững.

Đại diện Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam và Công ty TNHH Chế biến thực phẩm BAF Bình Định trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã Hòa Hội và tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam và Công ty TNHH Chế biến thực phẩm BAF Bình Định đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã Hòa Hội và của tỉnh Gia Lai.