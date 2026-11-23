U17 Việt Nam đã tạo nên một trong những màn rượt đuổi tỷ số đáng nhớ tại World Cup U17 khi cầm hòa New Zealand bằng bàn thắng ở phút 90+2 của Duy Khang. Kết quả này không chỉ thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của thầy trò HLV Cristiano Roland, mà còn giúp đội bóng áo đỏ níu giữ hy vọng vượt qua vòng bảng.

Việt Nam không hề lép vế về tinh thần hay cách tiếp cận trận đấu. Các cầu thủ chủ động pressing, duy trì cự ly đội hình và tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Nguyễn Lực tiếp tục là điểm sáng trong lối chơi với khả năng xử lý bóng, tạo đột biến và những đường chuyền mở ra cơ hội. Đại Nhân cũng có những pha thoát xuống đáng chú ý, dù chưa thể tận dụng thành công tất cả cơ hội được trao.

U17 Việt Nam thi đấu quả cảm. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở thể hình. New Zealand không cần tạo ra quá nhiều phương án tấn công phức tạp, nhưng vẫn liên tục gây sức ép bằng những quả tạt và tình huống cố định. Cả ba bàn thắng của đại diện châu Đại Dương đều cho thấy sự bất lợi của Việt Nam trong các pha tranh chấp trên không.

Jack Clegg mở tỷ số sau tình huống căng ngang, trước khi John Woldegiorgis và Ethan Dyer lần lượt đánh đầu thành công. Dù đã nhận diện được điểm yếu này, hàng thủ Việt Nam vẫn không thể ngăn đối thủ khai thác.

Ba lần bị dẫn trước là thử thách rất lớn, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam không sụp đổ. Nguyễn Lực tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng bằng bàn gỡ từ chấm đá phạt đầu hiệp hai, trước khi kiến tạo để Đại Nhân đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Khi New Zealand một lần nữa vượt lên và thời gian không còn nhiều, U17 Việt Nam vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội. Phút 90+2, đường chuyền chính xác của Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam tạo điều kiện để Duy Khang bay người đánh đầu, ấn định tỷ số 3-3.

U17 Việt Nam giành lại điểm số quý giá. Ảnh: VFF.

Một điểm có thể chưa phản ánh trọn vẹn nỗ lực của U17 Việt Nam, nhưng bàn gỡ ở những giây cuối mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Đội bóng của Cristiano Roland cho thấy họ đủ bản lĩnh để đứng dậy sau những thời điểm khó khăn, dù vẫn cần cải thiện khả năng chống bóng bổng.

Với một điểm và hiệu số -1, cơ hội đi tiếp vẫn còn nhưng không dễ dàng. Đặc biệt, đối thủ cuối cùng của Việt Nam là U17 Mali, đội bóng đã đánh bại cả New Zealand và Bỉ. Thử thách phía trước sẽ rất lớn, nhưng màn trình diễn trước New Zealand cho thấy U17 Việt Nam chưa sẵn sàng từ bỏ giấc mơ tại World Cup.

Cục diện bảng G và xếp hạng các đội đứng thứ 3.

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.