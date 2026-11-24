Những lúc nông nhàn, thay vì chỉ trông chờ vào thu nhập từ mấy sào ruộng, nhiều phụ nữ tại xã Quảng Trạch tranh thủ đan các sản phẩm mây xiên giao cho HTX. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn nhưng giúp họ có thêm nguồn thu, từng bước cải thiện kinh tế gia đình.

Gắn bó nhiều năm với HTX Sản xuất dịch vụ mây xiên Quảng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị, bà Ngô Thị Họa hiểu rõ giá trị của nghề đan lát đối với cuộc sống gia đình. Trước đây, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập bấp bênh, gia đình bà nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo. Từ khi tham gia HTX, bà có thêm công việc phù hợp với điều kiện sinh hoạt, vừa làm ruộng, vừa tranh thủ thời gian nông nhàn để tăng thu nhập.

Bà Ngô Thị Họa tranh thủ những lúc nông nhàn đan các sản phẩm mây xiên giao cho HTX.

“Nhờ tham gia HTX, ngoài làm ruộng, tôi có thêm việc để làm và có thu nhập ổn định hơn. Gia đình tôi từ hộ nghèo, cận nghèo đã vươn lên thoát nghèo, cuộc sống hiện nay khá hơn trước”, bà Họa chia sẻ.

Câu chuyện của bà Họa cũng phản ánh hiệu quả từ cách tổ chức sản xuất mà HTX Quảng Phương đang triển khai. Thay vì để người lao động tự tìm nguyên liệu, tự sản xuất rồi tìm kiếm đầu ra, HTX đứng ra cung ứng nguyên liệu, hướng dẫn kỹ thuật, tiếp nhận thành phẩm và kết nối thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, người lao động có thể làm việc ngay tại nhà, chủ động sắp xếp thời gian và giảm bớt rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Hiện HTX có 30 thành viên, trong đó 28 phụ nữ, cùng mạng lưới lao động thường xuyên chủ yếu là nữ. Thu nhập bình quân đạt khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Đây là nguồn thu đáng kể đối với nhiều lao động nông thôn, nhất là những phụ nữ khó tiếp cận việc làm tại các cơ sở sản xuất tập trung do phải chăm sóc gia đình.

Đáng chú ý, mô hình liên kết của HTX không chỉ dừng lại ở việc tạo việc làm mà còn hướng tới tổ chức sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. HTX hiện sản xuất nhiều mặt hàng mây xiên như bình hoa, túi xách, lồng đèn, khay đựng hoa quả..., chú trọng độ bền, độ bóng và tính thẩm mỹ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Các sản phẩm của HTX đạt chứng nhận OCOP 3 sao và nhiều năm liền được công nhận là sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh. Đây là cơ sở để đơn vị nâng cao uy tín, mở rộng thị trường và duy trì hoạt động sản xuất.

Người đứng đầu HTX giữ vai trò kết nối chuỗi giá trị

Để duy trì hoạt động và tạo thêm việc làm cho người dân, bà Phan Thị Thủy, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Quảng Phương, đã chủ động phát triển mẫu mã, tổ chức sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Theo bà Thủy, những năm đầu thành lập, HTX gặp không ít khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và đầu ra chưa ổn định. Có thời điểm, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, một số lao động bỏ nghề, hoạt động sản xuất đứng trước nguy cơ gián đoạn.

Trước thực tế đó, bà Thủy cùng các thành viên Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm nguồn cung, kết nối khách hàng, mở rộng thị trường và từng bước đổi mới phương thức bán hàng. Bên cạnh các kênh tiêu thụ truyền thống, HTX tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng mới.

“Trước đây, HTX chủ yếu bán hàng theo cách truyền thống nên lượng khách còn ít. Vài năm trở lại đây, chúng tôi đăng hình ảnh, video giới thiệu sản phẩm trên Facebook, Zalo để quảng bá, nhờ đó khách đặt mua tăng lên đáng kể”, bà Thủy cho biết.

Bà Phan Thị Thủy, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Quảng Phương tại gian hàng trưng bày sản phẩm của HTX.

Ngoài mạng xã hội, HTX còn xây dựng website, tham gia hội chợ và kết nối khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố. Sản phẩm mây xiên Quảng Phương đã được tiêu thụ tại Nghệ An, Huế, Đà Nẵng và một số địa phương khác. Việc mở rộng thị trường giúp HTX giảm phụ thuộc vào sức mua tại địa phương, đồng thời có thêm cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Theo số liệu HTX cung cấp, mỗi năm đơn vị sản xuất hàng chục nghìn sản phẩm, doanh thu đạt trên 1,8 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy vai trò của việc tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ, trong đó HTX giữ vị trí đầu mối kết nối giữa người lao động, nguồn nguyên liệu và thị trường.

Điểm đáng chú ý của mô hình là người lao động không phải tự tìm kiếm khách hàng hay lo đầu ra cho sản phẩm. HTX chủ động cung ứng nguyên liệu, hướng dẫn kỹ thuật, thu mua thành phẩm và tìm kiếm đối tác tiêu thụ. Cách làm này giúp giảm những khâu trung gian, tạo sự chủ động cho người sản xuất và duy trì mối liên kết thường xuyên giữa HTX với các hộ lao động.

Đây cũng là yếu tố quan trọng để nghề đan mây xiên truyền thống không chỉ tồn tại dưới hình thức sản xuất nhỏ lẻ mà từng bước phát triển thành hoạt động kinh tế có tổ chức, có thị trường và có khả năng tạo việc làm ổn định.

Đào tạo nghề, mở rộng sinh kế và phát triển nông thôn bền vững

Song song với tổ chức sản xuất, HTX Quảng Phương còn chú trọng đào tạo nghề, mở rộng mạng lưới lao động tại địa phương. Những năm qua, HTX đã đào tạo nghề cho gần 1.000 lao động nữ, với các lớp từ cơ bản đến nâng cao. Người học được hướng dẫn kỹ thuật đan, làm quen với nhiều mẫu sản phẩm và có thể nhận nguyên liệu về làm tại nhà sau khi hoàn thành khóa học.

Cách tổ chức này tạo điều kiện để phụ nữ nông thôn, nhất là những người có ít cơ hội tiếp cận việc làm tập trung, có thể sử dụng kỹ năng nghề để tạo thêm thu nhập. Chị Dương Thị Đào ở xã Quảng Trạch cho biết, sau khi học nghề, chị tranh thủ thời gian nông nhàn đan mây xiên để có thêm tiền trang trải sinh hoạt gia đình.

Việc đào tạo gắn với nhu cầu sản xuất thực tế cũng giúp HTX chủ động hơn về nguồn lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng khả năng đáp ứng đơn hàng. Những người thợ có tay nghề tốt có thể đảm nhận các sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao, đồng thời tham gia truyền dạy nghề cho lao động khác tại địa phương.

Từ góc độ phát triển kinh tế nông thôn, mô hình HTX Quảng Phương cho thấy liên kết chuỗi giá trị không nhất thiết chỉ giới hạn trong sản xuất nông nghiệp. Với nghề thủ công truyền thống, việc tổ chức cung ứng nguyên liệu, đào tạo kỹ thuật, phân công sản xuất, thu mua và bao tiêu sản phẩm cũng tạo thành một chuỗi liên kết có ý nghĩa thiết thực.

Thông qua mô hình này, HTX góp phần tận dụng nguồn lao động tại chỗ, tạo việc làm lúc nông nhàn, nâng cao thu nhập và hỗ trợ nhiều gia đình cải thiện đời sống. Việc phát triển sản phẩm OCOP cũng mở thêm cơ hội nâng cao giá trị hàng hóa địa phương, quảng bá nghề truyền thống và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững, HTX vẫn cần tiếp tục giải quyết những vấn đề về nguồn nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã và duy trì đầu ra ổn định. Đây là những yếu tố quyết định khả năng mở rộng sản xuất cũng như bảo đảm thu nhập lâu dài cho người lao động.

Thực tiễn tại HTX mây xiên Quảng Phương cho thấy, khi người đứng đầu HTX chủ động tổ chức sản xuất, kết nối thị trường và gắn lợi ích của đơn vị với lợi ích của thành viên, người lao động, kinh tế tập thể có thể trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Từ việc giữ nghề truyền thống đến tạo sinh kế cho phụ nữ, mô hình đang góp phần cụ thể hóa mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.