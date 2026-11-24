Một phiên livestream giới thiệu sản phẩm ở xã Hòa Phú có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã. Ảnh: Lê Hân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phú Nguyễn Thị Nga thông tin, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị "về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và chỉ đạo của Ủy ban MTTQ thành phố, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của xã Hòa Phú, Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW trong hệ thống mặt trận từ cấp xã đến các khu dân cư trên địa bàn.

Xã thường xuyên đăng tải các nội dung hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phú trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo) của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phú; phối hợp tuyên truyền các mô hình hay, sáng tạo; gương điển hình tiên tiến trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào học tập, sản xuất, kinh doanh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Cùng với đó, xã tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cài đặt ứng dụng VNeID, app ngân hàng, ví điện tử, các ứng dụng của các tổ chức hội, đoàn thể; hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ trong canh tác (tưới tiết kiệm, phân hữu cơ, kỹ thuật giống...).

Các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng được tiếp cận hình thức kinh doanh online qua các nền tảng xã hội; vận động thanh toán không dùng tiền mặt.

Các mô hình: “Tổ dân cư chuyển đổi số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Bình dân học vụ số”... đã góp phần hỗ trợ người dân địa phương đăng ký buôn bán các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP trên các sàn giao dịch điện tử.

Cán bộ xã Hòa Phú hướng dẫn người cao tuổi cách sử dụng điện thoại thông minh. Ảnh: Lê Hân

Các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; xây dựng các mô hình về chuyển đổi số, công nghệ số gắn với thực hiện chỉ tiêu thi đua của từng tổ chức hội.

Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở thôn thường xuyên lồng ghép tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW vào các buổi sinh hoạt, tọa đàm.

Sau đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, Ủy Ban MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các ngành đoàn thể xã Hòa Phú thực hiện 14 phiên livestream, đưa 20 sản phẩm của địa phương giới thiệu trên các nền tảng mạng xã hội. Xã Hòa Phú tiếp tục duy trì 14 nhóm cộng đồng thôn, 3 chợ và 5 tuyến phố không dùng tiền mặt, 2 cơ sở sử dụng HanoiCheck....

Đoàn viên thanh niên xã Hòa Phú hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số trên thiết bị di động. Ảnh: Lê Hân

Ngoài những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện CĐS, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Phú Nguyễn Thị Nga, cũng thừa nhận, công tác CĐS của địa phương còn gặp không ít khó khăn.

MTTQ xã chưa có cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin; nhận thức về chuyển đổi số của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nhà văn hóa – trung tâm sinh hoạt cộng đồng của các thôn còn thiếu các trang thiết bị phục vụ quá trình CĐS. Địa hình các thôn của Hòa Phú bị phân tán cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động CĐS…

“Hiện trên địa bàn xã Hòa Phú có nhiều sản phẩm cần quảng bá trên nền tảng số, nhưng nhiều người chưa có kinh nghiệm trong livertream bán hàng. Thời gian tới, chúng tôi xác định, phải “cầm tay chỉ việc” cho họ, để các sản phẩm làm ra được lan tỏa; để nhiều người biết đến các sản phẩm của Hòa Phú”, bà Nguyễn Thị Nga cho biết.