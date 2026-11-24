Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa tiếp tục công bố thông tin bất thường liên quan đến biến động nhân sự cấp cao và Hội đồng quản trị.

Theo đó, PNJ nhận được đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của ba Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, gồm ông Mai Hữu Tín, ông Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh. Trong đó, ông Nguyễn Tuấn Hải đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2030.

PNJ cho biết việc từ nhiệm của ba thành viên Hội đồng quản trị nêu trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chỉ có hiệu lực sau khi được thông qua.

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Đáng chú ý, cùng ngày, PNJ cũng thông báo HĐQT Công ty đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cấp cao Marketing nhiệm kỳ 2026-2029. Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành sẽ thôi giữ chức Giám đốc cấp cao Marketing kể từ ngày 25/11/2026, trên cơ sở hợp đồng lao động hết hạn và theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi thôi chức, ông Thành không còn đảm nhiệm vị trí nào tại PNJ và không còn là người nội bộ của doanh nghiệp.

Trước đó chỉ ít ngày, PNJ cũng đã công bố nghị quyết HĐQT chấp thuận việc từ nhiệm của 4 nhân sự cấp cao khác.

Trong đó, từ ngày 26/11/2026, ông Đào Trung Kiên rời vị trí Giám đốc cao cấp – Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên thôi giữ chức Giám đốc cao cấp - Nguồn nhân lực; bà Trương Hoài Anh thôi giữ chức Giám đốc cao cấp - Khách hàng và Bán lẻ.

Từ ngày 17/11, ông Nguyễn Minh Hải cũng thôi giữ chức Giám đốc cao cấp – Tài chính nhiệm kỳ 2025–2028.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tuần, đã có 5 Giám đốc cao cấp của PNJ nghỉ việc, cùng 3 Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm.

Biến động nhân sự cấp cao của PNJ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về tài chính. Tổng giám đốc Phan Quốc Công cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp đang rất khó khăn. Doanh số chưa đủ bù đắp chi phí vận hành thường xuyên.

Do vậy, công ty vẫn liên tục lỗ mỗi tháng và cần thu hẹp khoản này ngay lập tức. Theo ông Công, PNJ có khoảng 17.000 tỉ đồng hàng tồn kho, trong đó khoảng 7.000 tỉ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển.

Với nguồn lực hiện nay, PNJ không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120.

Do đó, công ty tiếp tục xây dựng phương án sử dụng sản phẩm hiện có để bù đắp cho khách hàng, trên cơ sở đối chiếu từng nghĩa vụ với nguồn hàng có thể sử dụng.

Về quy mô nhân sự, trong 9 tháng đầu năm 2026, PNJ đã cắt giảm hơn 1.000 người. Doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm 30% chi phí cho nhân sự.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2026, PNJ ghi nhận doanh thu khoảng 7.000 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp báo lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, sau chia sẻ của CEO và các biến động thượng tầng, cổ phiếu PNJ diễn biến tiêu cực, liên tục giảm sâu và đã giảm kịch sàn vào ngày hôm qua.