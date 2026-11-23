Highlights U17 Tây Ban Nha 15-0 U17 Fiji Tối 23/11, U17 Tây Ban Nha đánh bại U17 Fiji với tỷ số đậm 15-0 tại lượt trận thứ hai bảng H U17 World Cup 2026.

Đội bóng trẻ xứ sở bò tót áp đảo ngay từ đầu và gần như biến trận đấu thành màn tập bắn. Rafa Cruz là nhân vật nổi bật nhất với 5 bàn thắng trong khi Roberto Tomas và Guillermo Trujillano cùng lập hat-trick.

Đáng chú ý, hàng công Tây Ban Nha vẫn duy trì sức ép sau giờ nghỉ, với sự đóng góp của cả các hậu vệ như Jorge Dominguez. Việc có nhiều cầu thủ cùng ghi bàn cho thấy sức tấn công của đội bóng không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

U17 Tây Ban Nha (áo đỏ) thắng với cách biệt không tưởng.

Tuy nhiên, chiến thắng này cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh Fiji quá yếu và gần như không thể tạo ra sức kháng cự. Vì vậy, tỷ số 15-0 chưa đủ để đánh giá toàn diện năng lực của Tây Ban Nha trước những đối thủ mạnh hơn. Thử thách thực sự sẽ đến khi họ phải đối đầu với các đội bóng có tổ chức phòng ngự tốt và khả năng tranh chấp quyết liệt.

Dẫu vậy, Tây Ban Nha vẫn có lý do để tự tin. Họ chỉ thiếu một bàn để cân bằng kỷ lục thắng đậm nhất lịch sử giải đấu, hiện thuộc về Morocco với chiến thắng 16-0 trước New Caledonia. Quan trọng hơn, màn trình diễn trước Fiji cho thấy đội bóng sở hữu nhiều phương án ghi bàn và khả năng duy trì sức ép liên tục. Đây là lời cảnh báo đáng chú ý cho các đối thủ, nhưng cũng là bước đệm để Tây Ban Nha hướng đến những thử thách khó khăn hơn.