Sau sáp nhập, thôn Duyên Long, xã Thanh An có 314 hộ với khoảng 1.300 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân cư đông, quy mô chi bộ tăng lên 48 đảng viên đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, quản lý và vận động Nhân dân. Điều này đòi hỏi người đứng đầu chi bộ không chỉ nắm chắc chủ trương, nghị quyết mà phải sâu sát cơ sở, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động để đưa chủ trương của Đảng đến gần hơn với người dân.

Chị Vũ Thị Hồng Uyên, Bí thư Chi bộ thôn Duyên Long hướng dẫn người dân tiếp cận chuyển đổi số.

Tham dự Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2026, chị Vũ Thị Hồng Uyên, Bí thư Chi bộ thôn Duyên Long lựa chọn nội dung hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số để trình bày. Theo chị, việc ứng dụng các nền tảng số, trong đó có Sổ tay đảng viên, vẫn còn khó khăn với một bộ phận người dân và đảng viên do chưa có điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo các thao tác. Vì vậy, muốn chuyển đổi số đi vào đời sống, trước hết phải giúp người dân hiểu, biết cách sử dụng và thấy được lợi ích thiết thực.

Sau hội thi, chị tiếp tục vận dụng những kiến thức tiếp thu được vào công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Chị Uyên cho biết: “Tôi xác định muốn hướng dẫn người dân về chuyển đổi số thì trước hết mình phải tự tìm hiểu, nắm được cách làm. Vì vậy, tôi thường xuyên xuống cơ sở, vừa nắm tình hình, vừa hướng dẫn bà con những nội dung phù hợp”.

Thí sinh đạt giải Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi xã Nà Tấu.

Từ yêu cầu đổi mới phương pháp lãnh đạo ở cơ sở, bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Chi bộ bản Trung Tâm, xã Nà Tấu xác định nâng cao chất lượng công tác tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm. Chi bộ hiện có 28 đảng viên, chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân; duy trì trao đổi, đối thoại, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Chi bộ đổi mới cách tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ hiểu, gắn nội dung sinh hoạt với những vấn đề thiết thực của bản. Đây là nội dung bà Thanh lựa chọn tham gia thi Bí thư Chi bộ giỏi do Đảng ủy xã Nà Tấu tổ chức.

Sau hội thi, bà Thanh vận dụng kinh nghiệm tiếp thu được vào việc đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, bà chú trọng dành thời gian để đảng viên trao đổi, thảo luận, thay vì chỉ phổ biến nghị quyết, triển khai nhiệm vụ một chiều. Những nội dung được đưa ra bàn bạc đều gắn với tình hình thực tế, tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là những vấn đề phát sinh sau sáp nhập. Qua đó, nghị quyết, nhiệm vụ của chi bộ được cụ thể hóa thành những việc làm phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự thống nhất trong chi bộ và đồng thuận trong Nhân dân.

Ông Nguyễn Tiến Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nà Tấu cho biết: Thông qua hội thi, đội ngũ bí thư chi bộ có dịp thể hiện kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác. Đây là hoạt động thiết thực góp phần bồi dưỡng năng lực, phương pháp công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Núa Ngam Quàng Thị Tuyết (thứ 2 từ trái sang) đạt giải Nhì hội thi Bí thư Chi bộ giỏi.

Tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi lần thứ I năm 2026 do Đảng ủy xã Núa Ngam tổ chức, chị Quàng Thị Tuyết, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã giành giải Nhì. Phần thi của chị tập trung vào chủ đề nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng chi bộ 4 tốt, gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Từ thực tiễn công tác, chị Tuyết đề xuất nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả phong trào Mặt trận gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm; tổ chức phong trào thi đua thiết thực tại thôn, bản. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hỗ trợ hội viên, đoàn viên và Nhân dân tiếp cận kỹ năng số; đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đời sống.

Thực tế cho thấy, để hội thi bí thư chi bộ giỏi thực sự trở thành hoạt động thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, việc tổ chức phải gắn với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 29/9/2026 về tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi tỉnh lần thứ I năm 2026, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, xây dựng kế hoạch tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở và hiện nay hội thi ở cấp cơ sở đã hoàn thành.

Hội thi là diễn đàn để đội ngũ bí thư chi bộ trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng. Đối với cấp ủy các cấp, hội thi là dịp đánh giá năng lực đội ngũ bí thư chi bộ, xác định nhu cầu bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn; phát hiện nhân tố, mô hình, cách làm hay để nghiên cứu, nhân rộng, gắn với xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Bí thư Chi bộ bản Kê Nênh, phường Điện Biên Phủ Ngô Văn Thành gặp gỡ người dân.

Nội dung thi của nhiều bí thư chi bộ đã được nhân rộng, áp dụng vào thực tế, nâng cao chất lượng tổ chức đảng. Chuyên đề về “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ trong tình hình mới” của Bí thư Chi bộ Na Cọ, xã Mường Nhà Mong Văn O; chuyên đề “Phát triển đảng trong chi bộ nông thôn vùng đặc biệt khó khăn, phức tạp về tệ nạn ma túy, có hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo Tin lành trên đia bàn bản Pu Nhi, xã Pu Nhi” của Bí thư Chi bộ bản Pu Nhi Thào A Lầu…

Sức lan tỏa của Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi không chỉ thể hiện qua số lượng thí sinh hay kết quả các phần thi, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, năng lực và hành động của đội ngũ bí thư chi bộ. Khi kiến thức, kinh nghiệm được vận dụng vào thực tiễn, nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng được phát huy, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.