Trụ sở Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tại TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Cáp Vương)

Với đặc thù quản lý, vận hành hệ thống điện trên địa bàn rộng, trải dài khu vực miền Trung – Tây Nguyên, công tác bảo đảm an ninh, an toàn luôn có ý nghĩa quan trọng đối với Tổng công ty Điện lực miền Trung. Không chỉ bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng ngành điện, nhiệm vụ này còn gắn trực tiếp với yêu cầu duy trì cung ứng điện liên tục, ổn định, phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công nhân ngành điện thực hiện công tác kiểm tra, sửa chữa và xử lý sự cố trên lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục.

Gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh với hoạt động chuyên môn

Quản lý, vận hành hệ thống điện trên địa bàn rộng tại miền Trung – Tây Nguyên, EVNCPC đặt yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trong từng hoạt động. Bảo vệ trụ sở, công trình và tài sản ngành điện gắn trực tiếp với nhiệm vụ duy trì cung ứng điện ổn định cho đời sống người dân và sản xuất, kinh doanh.

Hằng năm, Đảng ủy Tổng công ty ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng tuyên truyền pháp luật, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và phòng ngừa tội phạm.

Cùng với những yêu cầu bảo vệ tại cơ sở, quá trình chuyển đổi số đặt ra nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin, phòng ngừa tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và lừa đảo công nghệ cao. EVNCPC tăng cường phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, tổ chức tập huấn để người lao động nhận diện nguy cơ và nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin.

Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, đại diện Công an thành phố Đà Nẵng đã trao đổi chuyên đề về an ninh mạng, hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu nội bộ. Đây cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm phòng ngừa, ứng phó với những tình huống phát sinh trong công việc.

Từ yêu cầu thực tế, EVNCPC triển khai mô hình “Đơn vị 3 tốt”, kết nối ba nội dung: an ninh trật tự, kỷ luật lao động và văn hóa doanh nghiệp. Cách tổ chức này hướng đến đưa trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn thành công việc thường xuyên ở từng đơn vị.

Ba tiêu chí gắn với trách nhiệm từng vị trí

Tiêu chí tốt về an ninh trật tự tập trung vào bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng; quản lý tài sản, cơ sở vật chất và nâng cao tinh thần cảnh giác của người lao động. Cơ chế phối hợp với công an địa phương giúp các đơn vị trao đổi thông tin, chủ động phòng ngừa và xử lý nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tiêu chí tốt về kỷ luật lao động nhấn mạnh việc chấp hành nội quy, quy chế, quy trình chuyên môn và quy định an toàn. Với ngành điện, tuân thủ quy trình liên quan trực tiếp đến tính mạng người lao động, độ tin cậy vận hành và chất lượng cung cấp điện. Trách nhiệm của mỗi vị trí vì thế phải được thể hiện qua từng thao tác, từng nhiệm vụ được giao.

Tiêu chí tốt về văn hóa doanh nghiệp hướng đến môi trường làm việc đoàn kết, văn minh, đề cao trách nhiệm và tinh thần phục vụ. Văn hóa ấy được thể hiện trong phối hợp giữa đồng nghiệp, ứng xử với khách hàng và quan hệ với cộng đồng địa phương.

Ba tiêu chí có sự liên hệ chặt chẽ. Kỷ luật giúp các quy định bảo vệ an ninh, an toàn được thực hiện nghiêm túc; văn hóa trách nhiệm khuyến khích người lao động chủ động phát hiện, phản ánh nguy cơ và phối hợp xử lý. Qua đó, mô hình tạo cơ sở để đánh giá trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công việc hằng ngày.

Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, EVNCPC triển khai mô hình đối với ba đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng: Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung và Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung.

Đặc thù hoạt động khác nhau đòi hỏi mỗi đơn vị cụ thể hóa tiêu chí phù hợp. Đối với công nghệ thông tin và chăm sóc khách hàng, bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin và trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý yêu cầu của khách hàng là những nội dung thiết thực. Với hoạt động dịch vụ điện lực, việc chấp hành quy trình chuyên môn và kỷ luật lao động giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn.

Mở rộng sự tham gia, duy trì thực hiện thường xuyên

EVNCPC phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, lực lượng bảo vệ chuyên trách, tự vệ, đoàn viên thanh niên và cựu chiến binh trong xây dựng phong trào. Người lao động được vận động tham gia phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự tại nơi làm việc, nơi cư trú.

Các hoạt động được gắn với phong trào xây dựng đô thị văn minh, an toàn tại Đà Nẵng như “Thành phố 4 an”, “5 không, 3 có”. Đồng thời, việc tham gia an sinh xã hội, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai tiếp tục củng cố quan hệ giữa doanh nghiệp với cộng đồng.

Theo thông tin từ EVNCPC, Tổng công ty được Bộ Công an tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Kết quả khen thưởng được công bố tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2026, tổ chức ngày 30/3/2026 tại Đà Nẵng.

Thời gian tới, EVNCPC xác định tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự và nhân rộng những cách làm phù hợp tại đơn vị trực thuộc.

Giá trị của mô hình “Đơn vị 3 tốt” nằm ở việc chuyển các tiêu chí thành hành động cụ thể: bảo vệ thông tin trong mỗi giao dịch, tuân thủ quy trình trong từng công việc, ứng xử có trách nhiệm với đồng nghiệp và khách hàng. Duy trì được những yêu cầu ấy thường xuyên sẽ góp phần tạo môi trường làm việc an toàn, kỷ cương, hỗ trợ EVNCPC thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên.