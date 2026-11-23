Chiều tối 23/11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà) đã tử vong lúc 16h50 cùng ngày.

Ông Cường nhập viện tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 20h14 ngày 17/11 trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn hai bên, huyết áp 100/60 mmHg và phải thở máy.

Do huyết áp không ổn định, bệnh nhân được dùng thuốc vận mạch và chuyển lên Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà dù được tích cực điều trị nhưng vẫn không qua khỏi. (Ảnh: BVCC)

Sau đó, bệnh nhân vẫn mê sâu (Glasgow 3 điểm), đồng tử giãn to hai bên, phản xạ ánh sáng âm tính và tiếp tục thở máy; có sử dụng thuốc vận mạch liều cao, mạch 110 lần/phút...

Bệnh nhân được chẩn đoán vết thương sọ não, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải, tụ máu dưới màng cứng và dọc liềm não, phù não, có khí trong sọ, gãy xương đỉnh thái dương phải và có dị vật cản quang ở vùng thái dương phải, đỉnh phải. Tiên lượng của bệnh nhân dè dặt.

Ông Cường là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Vào chiều 17/11, ông bị bắn trọng thương bằng súng tự chế tại nơi làm việc.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 14h ngày 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, ngụ xã Định Quán) mang súng đến trụ sở công ty trên.

Tại đây, Tuấn dùng súng bắn vào đầu ông Cường khiến nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi hiện trường, di chuyển đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn (ấp Phú Hiệp, xã Định Quán) rồi dùng súng bắn vào đầu mình để tự sát.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu. Sau đó, nghi phạm được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng đã tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng, 8 viên đạn, một vỏ đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ nổ súng đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.