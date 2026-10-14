Nuôi gia cầm dưới tán cà phê

Ông Nguyễn Chí Thành cho biết, vịt xiêm - gà nuôi thả có giá trị kinh tế tốt

Nông dân Nguyễn Chí Thành, thôn Phúc Hợp, xã Phúc Thọ Lâm Hà đang chuẩn bị xuất bán lứa vịt xiêm gần 3 tháng tuổi. Ông Thành cho biết, khác với nhiều trang trại nuôi vịt xiêm theo hướng chuyên canh, gia đình ông nuôi vịt xiêm theo hướng bán hoang dã, thả vịt xiêm ngay dưới tán vườn cà phê của gia đình.

“Con vịt xiêm là giống ưa mát, ưa bóng râm, không thích trời nắng. Những nhà nuôi vịt xiêm thường phải làm chuồng có mái che để tránh nắng cho vịt. Với gia đình tôi, tôi thả trực tiếp vịt ngay dưới tán cây cà phê, giống như môi trường sống của vịt trong tự nhiên”, ông Nguyễn Chí Thành chia sẻ. Ngoài vịt, ông còn nuôi thả thêm gà ta, giống gà có trọng lượng vừa phải, thịt chắc, được thị trường ưa chuộng.

Con vịt xiêm được ông Nguyễn Chí Thành nhập về khi 1 ngày tuổi. Thời gian đầu, vịt được thả trong chuồng có trải nền trấu. Ban đêm, vịt con được úm trong sàn nhỏ có chong đèn. “Chúng tôi úm vịt xiêm khoảng 3-4 tuần, khi vịt thay lông măng là có thể tự do thả ra vườn. Vịt lúc này rất khỏe, có thể tự kiếm ăn và không còn sợ mưa gió”, ông Thành thông tin. Chỉ nuôi khoảng 90 ngày, lứa vịt xiêm đã đạt trọng lượng 3 kg/con đực và xấp xỉ 2 kg/con mái, có thể xuất bán. Ông Thành nhận xét, nuôi vịt xiêm tự do trong vườn cà phê thì vịt không đạt trọng lượng tốt như nuôi tập trung trong chuồng. Nhưng bù lại, vịt rất khỏe, lượng thức ăn lại giảm nên người nuôi vẫn có lời. Với gà, ông Thành chủ động cho gà mái đẻ, thu trứng để ấp con non, chủ động nguồn giống gà địa phương.

Vịt xiêm được nuôi bán tự nhiên dưới tán cà phê

“Gà ta, vịt xiêm nuôi dưới tán cà phê rất khỏe. Chúng ăn cỏ, ăn thêm cám viên, bột bắp, vận động tự do trong không gian tự nhiên nên gần như không bệnh tật gì. Nuôi gà, nuôi vịt xiêm trong chuồng có mật độ cao nên gia cầm hay bệnh; còn nuôi thả ngoài vườn, vịt rất khỏe và lớn nhanh”, ông Bùi Văn Hùng - trưởng thôn Phúc Tiến thông tin. Theo ông Hùng, thị trường hết sức ưa chuộng gà, vịt xiêm thả vườn do thịt chắc ngọt, lượng mỡ thấp. Cứ tới lứa bán, thương lái tới tận vườn thu mua, giá cao hơn hẳn so với gà vịt nuôi công nghiệp. Vì vậy, bà con thôn Phúc Hợp nhiều nhà đang triển khai mô hình nuôi gia cầm bán hoang dã dưới tán cà phê.

“Có thêm một điều lợi ích nữa là khi nuôi gà, vịt xiêm dưới tán cà phê, lượng chất thải chúng xả ra hằng ngày chính là nguồn phân hữu cơ hiệu quả. Rễ cà phê hấp thu nguồn phân bón tự nhiên nên xanh tốt, đất rất màu mỡ. Vì thế bà con cũng thích thả gà, thả vịt vào nuôi trong vườn, tạo nên hẳn thương hiệu gà vịt Phúc Thọ, thịt ngon và sạch”, ông Đàm Văn Quyết - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Thọ Lâm Hà đánh giá.

Gà được thả tự do có chất lượng thịt tốt, thị trường ưa chuộng

Theo ông Đàm Văn Quyết, một trong những mục tiêu của nông nghiệp tuần hoàn là chăn nuôi kết hợp với trồng trọt theo hướng tự nhiên, trong đó các sản phẩm phụ của quá trình chăn nuôi được sử dụng để tăng độ màu mỡ cho đất đai và cây trồng. Việc chăn nuôi gia cầm theo hướng tự nhiên, nuôi với mật độ thấp dưới tán cà phê tạo nên một sinh cảnh chăn nuôi- trồng trọt hợp lý, vừa giúp gia cầm nhanh lớn, thịt ngon, được thị trường ưa chuộng, vừa giúp đất đai màu mỡ, cây cà phê xanh tốt, tăng thu nhập trên cùng một diện tích đất. Đây cũng là một hướng chăn nuôi theo hướng tự nhiên được nông dân Phúc Thọ Lâm Hà phổ biến rộng rãi, tạo nên nguồn gia cầm chất lượng cao cung ứng ra thị trường.