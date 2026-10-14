Vì sao IMF nâng mạnh dự báo tăng trưởng Việt Nam?

Hội nghị thường niên IMF - Ngân hàng Thế giới 2026 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: IMF/World Bank

Nâng từ 7,5% lên 8,4%

Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) tháng 10/2026, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP Việt Nam tăng 8,4% trong năm 2026 và 7,5% trong năm 2027.

So với bản cập nhật WEO tháng 7, mức dự báo cho năm 2026 đã được nâng thêm 0,9 điểm phần trăm. Hồi tháng 7, IMF dự báo kinh tế Việt Nam tăng 7,5%, khi đó đã nâng 0,4 điểm phần trăm so với dự báo trước, nhờ xuất khẩu công nghệ mạnh hơn dự kiến cùng với nhu cầu trong nước vững.

Việt Nam vì vậy nổi bật trong nhóm châu Á mới nổi (Emerging Asia). IMF dự báo nhóm Emerging Asia, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, tăng 5,2% trong năm 2026 và 4,9% năm 2027. Trong khi đó, ASEAN-5 được dự báo tăng lần lượt 4,4% và 4,3%.

So với một số nền kinh tế trong khu vực ASEAN, dự báo 8,4% của Việt Nam cũng cao hơn Malaysia 5,2%, Indonesia 5,1%, Philippines 3,4% và Thái Lan 2,1% trong năm 2026. Trung Quốc được IMF dự báo tăng 4,5%, còn Ấn Độ tăng 7,0%.

Tuy vậy, bức tranh kinh tế không hoàn toàn chỉ có gam sáng. IMF dự báo lạm phát tiêu dùng bình quân của Việt Nam tăng từ 3,3% năm 2025 lên 4,7% năm 2026 và 4,9% năm 2027. Cán cân vãng lai được dự báo thu hẹp mạnh, từ mức thặng dư tương đương 6,7% GDP năm 2025 xuống 0,3% GDP năm 2026, trước khi phục hồi lên 3,4% GDP năm 2027. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo ở mức 2,1% trong năm nay và 2,2% năm sau.

Nguồn: Báo cáo WEO tháng 10 (IMF)

Việt Nam trong chuỗi thương mại công nghệ

Một điểm đáng chú ý khác trong WEO tháng 10 là Việt Nam xuất hiện trong các phân tích của IMF về sự phân hóa tăng trưởng do cú sốc năng lượng và chu kỳ công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Báo cáo xếp Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế châu Á có mức độ tham gia đáng kể vào chuỗi thương mại công nghệ liên quan đến AI. Đồng thời, Việt Nam cũng là một trong những nền kinh tế có đóng góp đáng chú ý vào phần điều chỉnh dự báo tăng trưởng giai đoạn 2026-2027.

Bên cạnh đó, IMF cho biết thương mại phần cứng phục vụ AI đang tăng nhanh nhưng tập trung cao ở một số nền kinh tế. Việt Nam xuất hiện trong chuỗi thương mại này cùng nhiều nền kinh tế châu Á, cho thấy mức độ tham gia nhất định vào mạng lưới sản xuất và cung ứng công nghệ của khu vực.

Đáng chú ý, IMF ước tính Việt Nam là một trong những nền kinh tế có thể hưởng tác động lan tỏa qua chuỗi giá trị nếu xuất khẩu máy tính, điện tử và sản phẩm quang học của Hàn Quốc và Đài Loan tăng mạnh. Trong kịch bản xuất khẩu các mặt hàng này tăng 40%, giá trị gia tăng trong nước của Việt Nam ước tính sẽ tăng, cùng với một số trung tâm sản xuất khác ở Đông Á.

Tác động lan tỏa từ xuất khẩu công nghệ. Nguồn: Báo cáo WEO tháng 10 (IMF)

Báo cáo WEO của IMF cũng nhấn mạnh, trên toàn cầu, lợi ích từ chu kỳ công nghệ không tự động chuyển thành tăng trưởng bền vững; mức hưởng lợi còn phụ thuộc vào khả năng tham gia chuỗi cung ứng, mức độ sẵn sàng về công nghệ, hạ tầng năng lượng, kết nối số, kỹ năng lao động và môi trường cạnh tranh. IMF cũng cảnh báo triển vọng trung hạn giữa các nền kinh tế sẽ tiếp tục phân hóa tùy mức độ sẵn sàng với AI và độ vững của hệ thống năng lượng.