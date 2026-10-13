HLV Kim Sang-sik gọi 3 cựu binh trở lại tuyển Việt Nam?

Đội tuyển Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong tháng 11. Đây được xem là cơ hội để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, thử nghiệm chiến thuật cho VCK Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, ba cái tên gồm hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng hai tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Công Phượng đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Khả năng bộ 3 giàu kinh nghiệm này trở lại đội tuyển quốc gia được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện. Ảnh: Như Đạt.

Đoàn Văn Hậu từng là một trong những hậu vệ trái nổi bật của bóng đá Việt Nam.

Sở hữu thể hình tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Văn Hậu từng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển dưới thời các huấn luyện viên tiền nhiệm.

Nếu đạt trạng thái thể lực tốt và duy trì phong độ ổn định tại câu lạc bộ, Văn Hậu có thể trở thành phương án đáng cân nhắc cho hàng thủ Việt Nam.

Ở tuyến trên, Nguyễn Tiến Linh là cái tên giàu kinh nghiệm với khả năng chọn vị trí, không chiến và dứt điểm trong vòng cấm.

Trong bối cảnh đội tuyển cần xây dựng thêm phương án ghi bàn, Tiến Linh có thể mang đến sự cạnh tranh cho vị trí trung phong.

Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng sở hữu phong cách chơi bóng giàu tính đột biến.

Khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, đi bóng qua người và tạo cơ hội cho đồng đội của Công Phượng có thể giúp đội tuyển Việt Nam đa dạng hóa cách tiếp cận khung thành đối phương. Ảnh: Dũng Phương.

Dẫu vậy, khả năng trở lại đội tuyển của 3 nhân tố trên vẫn sẽ phụ thuộc vào phong độ thực tế, thể trạng và đánh giá chuyên môn của HLV Kim Sang-sik.