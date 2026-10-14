Tunisia đánh giá cao nhiều mặt hàng thế mạnh của Việt Nam

Ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm thị trường Tunisia, giới thiệu một số sản phẩm của Việt Nam bên lề một diễn đàn đầu tư thương mại châu Phi. Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Algeria

Trên đây là đánh giá của ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm thị trường Tunisia trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Algiers ngày 12/10.

Theo ông Hoàng Đức Nhuận, Tunisia có nhu cầu nhập khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam, nhất là nông sản, hàng công nghiệp, nguyên phụ liệu dệt may, da giày… Mỗi năm, Tunisia cần mua 30.000 tấn cà phê thô (chủ yếu là robusta), 30.000 tấn gạo và 360.000 tấn đường.

Theo quy định, các mặt hàng cơ bản như gạo, đường, cà phê và trà xanh do Cục Thương mại Tunisia độc quyền nhập khẩu thông qua đấu thầu quốc tế. Tuy nhiên, kể từ năm 2024, theo luật 120, một số doanh nghiệp tư nhân của Tunisia có thể được Cục Thương mại Tunisia cấp phép nhập khẩu những mặt hàng này. Và đây là cơ hội tốt để hàng hóa Việt Nam thâm nhập mạnh hơn vào thị trường Bắc Phi này.

Tuy nhiên, ông Hoàng Đức Nhuận cho biết doanh nghiệp hai bên cũng gặp một số khó khăn như vấn đề lòng tin trong kinh doanh, phương thức thanh toán, thuế nhập khẩu giữa hai nước còn cao và thiếu cơ quan ngoại giao, thương mại thường trú tại thủ đô của nhau…

Tích cực giới thiệu, quảng bá sản phẩm của Việt Nam với doanh nghiệp và người tiêu dùng châu Phi. Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Algeria

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Tunisia đạt 59,43 triệu USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 45,47 triệu USD, tăng 10,2%, kim ngạch nhập của Việt Nam 13,96 triệu USD, tăng 8,3%.

Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Tunisia khá đa dạng, chủ yếu gồm giày dép và nguyên phụ liệu, điện thoại, mạch in, máy in, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, cơm dừa, thủy sản, sản phẩm điện, điện tử, sợi và cáp điện, biến thế điện, quần áo, vải sợi, nguyên liệu chất dẻo, acid carboxylic... Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu từ Tunisia hải sản, máy móc dùng trong y tế, phẫu thuật, nha khoa, bột thức ăn gia súc và nguyên liệu, quả chà là, vả, bông, chất dẻo nguyên liệu, da thuộc, hàng dệt may,...

Tháng 3/2026, nhằm tăng cường công tác thông tin thị trường Tunisia, Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia đã tổ chức phiên tư vấn trực tuyến cho các doanh nghiệp Việt Nam. Sau đó, vào tháng 6, Thương vụ đã tiến hành chuyến công tác tại Tunisia và làm việc với đại diện Bộ Thương mại và Phát triển xuất khẩu, Liên đoàn Công nghiệp, Thương mại và Thủ công Tunisia (UTICA), Liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ Tunisia (CONNECT) và tham dự Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm châu Phi (IFTA AFRICA 2026). Nhân dịp này, Thương vụ đã phối hợp với UTICA tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến kết nối 30 doanh nghiệp hai nước.