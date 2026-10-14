Khơi dậy khát vọng, xây dựng nông dân thời đại mới

• P.V: Từ chủ yếu tập hợp, vận động nông dân, những năm qua, HND tỉnh đã chuyển sang đồng hành, hỗ trợ, kết nối và cùng nông dân kiến tạo giá trị. Sự thay đổi tích cực này khởi nguồn từ đâu, thưa ông?

- Ông Trần Tiến Sỹ: Từ những năm tháng đấu tranh cách mạng đến công cuộc đổi mới và xây dựng quê hương hôm nay, người nông dân Quảng Trị có vị trí hết sức đặc biệt. Họ đã đi qua chiến tranh bằng lòng yêu nước, đi qua gian khó bằng sự cần cù và đang bước vào thời kỳ mới bằng khát vọng làm giàu trên đất quê hương.

Đồng hành với người nông dân, HND tỉnh đã từng bước trưởng thành, tạo ra những thay đổi tích cực. Hội đã chuyển mạnh sang đồng hành, hỗ trợ, kết nối và kiến tạo giá trị cho nông dân. Lý do là vì trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, người nông dân không chỉ cần được hướng dẫn cách trồng cây gì, nuôi con gì, mà cần biết trồng cây gì để bán được giá, nuôi con gì để có thị trường? Hay phải làm thế nào để xây dựng thương hiệu, liên kết với doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ và đưa sản phẩm lên thị trường rộng lớn hơn?...

Nông dân Quảng Trị chăm chỉ lao động sản xuất để mang về những vụ mùa bội thu - Ảnh: Q.H

• P.V: Trong quá trình chuyển đổi ấy, xin ông cho biết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn đã gặt hái những kết quả gì?

- Ông Trần Tiến Sỹ: Từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, những năm gần đây, ngày càng nhiều nông dân Quảng Trị có tư duy mới đã xuất hiện. Nhiều người trong số họ khởi đầu chỉ với vài sào ruộng, vài ha đất, dăm ba con bò, đàn gà, ao cá nhỏ...

Thế nhưng, bằng ý chí bền bỉ, tri thức và cách làm sáng tạo, họ đã xây dựng thành công mô hình sản xuất lớn, đạt doanh thu hàng tỉ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động... Những nông dân này trở thành triệu phú, tỉ phú không phải nhờ may mắn, mà bằng đất đai, mồ hôi, khoa học kỹ thuật và sự kiên trì.

Nông dân Quảng Trị hôm nay tự hào khi có những điển hình tiêu biểu như: Bà Ngô Thị Kim Liên, ông Nguyễn Vương Đoàn, ông Nguyễn Đăng Vương, ông Trần Kim Phi, ông Bế Văn Mai, ông Võ Hồng Thanh, ông Đặng Thơ… Họ là những tấm gương sáng, đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Các nông dân này gặp nhau ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết biến lợi thế quê hương thành giá trị kinh tế. Từ họ, một thông điệp sáng rõ được khẳng định: Nông dân Quảng Trị không thiếu khả năng làm giàu. Điều cần thiết là tạo ra môi trường, tri thức, công nghệ, vốn, thị trường và những mối liên kết để khát vọng ấy được đánh thức và phát triển.

• P.V: Không làm giàu cho riêng mình, nhiều nông dân Quảng Trị còn có những hành động cụ thể hướng về cộng đồng. Ông có thể chia sẻ đôi nét về điều này?

- Ông Trần Tiến Sỹ: Thành công của những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Quảng Trị không dừng lại sau lũy tre làng hay trong khuôn viên gia đình họ. Nhiều người đã và đang tỏa sáng giữa cộng đồng bằng tấm lòng. Họ chủ động hỗ trợ con giống, nguồn vốn, chuyển giao kỹ thuật, sẻ chia kinh nghiệm và tạo việc làm cho các hộ nghèo.

Trong giai đoạn 2024-2025, toàn tỉnh đã có hơn 94.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Cùng với nhau, họ đã chung tay đóng góp trên 7,1 tỉ đồng và hơn 16.300 ngày công lao động, trực tiếp hỗ trợ, đồng hành giúp 561 hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Đó chính là giá trị cốt lõi, nhân văn và cao đẹp nhất của phong trào nông dân.

Ông Trần Tiến Sỹ trao tặng quà cho nông dân vùng cao - Ảnh: T.L

• P.V: Hiện nay, không ít khó khăn, thử thách mới vẫn đang đặt ra đối với người nông dân, từ biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên… đến yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Vậy, theo ông, cần làm gì để vượt qua những thử thách ấy?

- Ông Trần Tiến Sỹ: 96 năm qua là một hành trình đáng tự hào, nhưng tương lai mới là nơi để chúng ta hành động. Trong chặng đường mới, HND tỉnh xác định phải cùng người nông dân chuyển dịch mạnh mẽ từ “sản xuất nông nghiệp” đơn thuần sang phát triển “kinh tế nông nghiệp”; từ quy mô nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi; từ bán thô sang kiến tạo thương hiệu; từ kinh nghiệm thủ công sang kết hợp tri thức, khoa học công nghệ và chuyển đổi số…

Chúng tôi định hướng người nông dân tương lai phải thành thạo việc ghi nhật ký sản xuất điện tử, minh bạch truy xuất nguồn gốc, thiết lập mã vùng trồng, đưa sản phẩm lên nền tảng số và quảng bá bằng câu chuyện văn hóa của chính mình. Nông sản Quảng Trị không chỉ ngon và sạch, mà còn phải có thương hiệu, câu chuyện và sâu xa nhất là kết tinh niềm tin, sự tử tế của người nông dân. Đặc biệt, trước biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, Quảng Trị phải tiến nhanh vào nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.

• P.V: Là điểm tựa của người nông dân, HND tỉnh tự đổi mới như thế nào trong giai đoạn hiện nay, thưa ông?

- Ông Trần Tiến Sỹ: Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi không chỉ là gia tăng số lượng tỉ phú, mà là hình thành một thế hệ nông dân Quảng Trị mới giàu khát vọng, vững tri thức, thạo kỹ năng, có năng lực số, chủ động liên kết, trách nhiệm với môi trường và đủ bản lĩnh làm giàu bền vững trên chính quê hương mình.

Để làm được điều đó, bộ máy hội phải tự làm mới mình trước tiên. Từ vị thế chủ yếu tuyên truyền, vận động, HND phải trở thành tổ chức đại diện, kết nối và kiến tạo. Mỗi cán bộ hội phải gần dân, thấu hiểu nông dân và nói bằng chính hơi thở của người nông dân. Mỗi chi hội phải là một địa chỉ tin cậy để người nông dân tìm đến không chỉ sinh hoạt phong trào đơn thuần, mà để học được một điều mới, kết nối một con người mới, mở ra cơ hội mới và tạo ra giá trị mới thiết thực.

• P.V: Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập HND Việt Nam, ông có thông điệp gì gửi đến cán bộ, hội viên, nông dân?

- Ông Trần Tiến Sỹ: Quảng Trị đang đứng trước một không gian phát triển mới. Trong định hướng của mình, tỉnh xác định nông nghiệp xanh là một trong những trụ cột quan trọng, với yêu cầu chuyển mạnh sang sản xuất xanh, tuần hoàn, hiện đại, quy mô lớn, gắn với thương hiệu và thị trường. Đây chính là thời điểm để cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò cao nhất của mình.

Chúng ta cần vươn lên để kiến tạo tương lai với giá trị bền vững, thương hiệu, sinh kế, những làng quê đáng sống... Tiếp nối truyền thống, HND Quảng Trị cam kết tiếp tục hành động “vì một nền nông nghiệp xanh, người nông dân khá giả, nông thôn đáng sống”.

• P.V: Xin cảm ơn ông!

Tây Long (thực hiện)