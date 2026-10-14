Bank of America nhận án phạt kỷ lục hơn 1,2 tỷ USD

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Mạng lưới Thực thi các quy định về tội phạm tài chính (FinCEN) xác định ngân hàng có những thiếu sót nghiêm trọng trong chương trình chống rửa tiền, việc thẩm định tài khoản ngân hàng đại lý ở nước ngoài và báo cáo các hoạt động đáng ngờ.

Đây là khoản phạt lớn thứ 3 trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ.

Văn phòng Kiểm soát tiền tệ (OCC) cũng áp dụng khoản phạt dân sự 750 triệu USD đối với BofA. Khoản tiền này được tính vào tổng mức phạt 1,21 tỷ USD và là mức phạt lớn nhất từng được OCC áp dụng. Cơ quan này cho biết ngân hàng chưa khắc phục đầy đủ những thiếu sót theo yêu cầu của lệnh chấn chỉnh ban hành năm 2024.

Các vấn đề bị nêu gồm việc không xử lý kịp thời những dấu hiệu cảnh báo về nguồn tiền có thể liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận và rửa tiền thông qua giao dịch thương mại. BofA sẽ phải thuê bên thứ 3 rà soát các giao dịch đáng ngờ bị bỏ sót và trải qua những đợt đánh giá độc lập về hệ thống giám sát.

Ngoài ra, ngân hàng còn phải dàn xếp một vụ vi phạm lệnh trừng phạt với khoản tiền 11,6 triệu USD.

Trong tuyên bố gửi CNBC, BofA cho biết đã đầu tư hàng tỷ USD cho công tác tuân thủ và đang đẩy mạnh khắc phục. Ngân hàng dự kiến ghi nhận chi phí không được khấu trừ thuế 1,2 tỷ USD trong quý III, khiến lợi nhuận ròng giảm khoảng 17 cent/cổ phiếu.