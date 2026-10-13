Bắt khẩn cấp nhóm giang hồ mạng 'Cọp Đen'

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định các đối tượng có dấu hiệu của hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, đồng thời có dấu hiệu vi phạm các quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng do Đào Ngọc Giàu (SN 1993, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai), có hỗn danh “Cọp Đen” là diễn viên chính; Nguyễn Thành Dũng (SN 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh) với biệt danh “Dũng đô” chuyên đóng vai đại ca.

Nhóm hoạt động từ năm 2019. Nhóm này có khoảng 20 người, trong đó có nhiều đối tượng xuất hiện với nhiều hình xăm trên cơ thể tổ chức quay những video theo kịch bản có nội dung bạo lực thể hiện lối sống giang hồ, một số người sử dụng các vật dụng làm hung khí, vũ khí để thực hiện hành vi đánh nhau. Sau đó những clip rồi đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và chia sẻ.

Một cảnh bạo lực trong video clip được nhóm giang hồ mạng đưa lên mạng xã hội.

Công an nhận định các video có nội dung phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thô tục, thể hiện hành vi bạo lực, có nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người xem, nhất là giới trẻ.

Sau khi báo cáo, xin ý kiến Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai, Phòng CSHS đã triển khai 15 tổ công tác, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan và lực lượng CSCĐ, huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia tiến hành bắt giữ những người liên quan tại TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi liên quan đến việc sản xuất, đăng tải các video nói trên.

Đối tượng có hỗn danh "Cọp Đen" làm việc với cán bộ điều tra.

Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó Trưởng phòng CSHS Công an TP Đồng Nai cho biết, cơ quan Công an đã thu thập chứng cứ liên quan đến hành vi của các đối tượng, làm căn cứ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Theo Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, các đối tượng này tổ chức thành nhóm, dàn dựng các tình huống bạo lực rồi đăng tải lên những nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút lượt thích, lượt xem và sự chú ý của người dùng, trong đó hướng đến đối tượng khán giả trẻ.

Đại tá Lê Vấn, Trưởng Phòng CSHS Công an TP Đồng Nai chỉ đạo việc tổ chức bắt giữ nhóm giang hồ mạng.

“Các video có yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục; nhân vật sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề phản cảm, cổ xúy lối sống thiếu văn hóa, hành vi bạo lực và thái độ coi thường pháp luật. Những nội dung này có thể gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và môi trường trên không gian mạng”, Trung tá Nguyễn Anh Hoàng thông tin.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng.