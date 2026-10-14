Tôn vinh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026

Đồng Nai vinh dự có 3 nông dân được trao tặng danh hiệu, gồm: ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát (phường Long Thành); ông Nguyễn Viết Vị, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Thương mại - dịch vụ Phước Thiện (xã Tân Quan); ông Đặng Tường Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức (xã Phú Hòa).

Theo đó, ông Lê Văn Quyết đã phát triển nuôi gà công nghệ cao theo chuỗi giá trị xuất khẩu, đạt doanh thu 30 tỷ đồng/năm và được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023. Ông Đặng Tường Khanh là nông dân xây dựng chuỗi chế biến sâu ca cao công nghệ Đức, Nhật đạt OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 5 sao, mang lại hiệu quả kinh tế 110 tỷ đồng/năm. Ông Nguyễn Viết Vị là người đã xây dựng trang trại tuần hoàn, liên kết 75 hộ trồng và chế biến các sản phẩm từ mít non với thu nhập đạt 60 tỷ đồng/năm; tiên phong số hóa quảng bá nông sản.