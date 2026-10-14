Tôn Đông Á (GDA) được chấp thuận niêm yết hơn 149 triệu cổ phiếu trên HOSE

GDA chuẩn bị chuyển từ UPCoM sang HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Tôn Đông Á (mã ck: GDA) trên HOSE.

Theo quyết định của HOSE, toàn bộ hơn 149 triệu cổ phiếu GDA được chấp thuận niêm yết trên sàn này. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Tôn Đông Á sẽ hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM và chính thức giao dịch cổ phiếu trên HOSE. Với mức giá đóng cửa 11.500 đồng/cổ phiếu trong phiên 13/10, vốn hóa thị trường của Tôn Đông Á hiện vào khoảng 1.714 tỷ đồng.

Trước đó, Tôn Đông Á đã thông qua phương án xác định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE. Theo đó, giá tham chiếu sẽ được xác định bằng giá bình quân của 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất của cổ phiếu GDA trên UPCoM trước ngày hủy đăng ký giao dịch. Trước đó vào ngày 27/11/2025, Tôn Đông Á đã nộp hồ sơ xin niêm yết hơn 149 triệu cổ phiếu trên HOSE.

Sắp chi hơn 149 tỷ đồng cổ tức bằng tiền

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Tôn Đông Á vừa chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu GDA sẽ nhận 1.000 đồng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 4/11.

Với hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Tôn Đông Á dự kiến chi cho đợt cổ tức này vượt 149 tỷ đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu năm, doanh nghiệp thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ tối đa 20%. Trong đó, 10% được trả bằng tiền mặt, dự kiến thực hiện trong năm 2026; 10% còn lại dự kiến trả bằng cổ phiếu trong giai đoạn 2026-2027.

Lợi nhuận đạt 57% kế hoạch sau nửa năm

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu 6.654,7 tỷ đồng. Kết quả này tương đương mức hoàn thành 80,8% so với giá trị doanh thu đạt được cùng kỳ năm trước.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí hoạt động, Tôn Đông Á ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 142,22 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này bằng 94,6% so với kết quả thực hiện của nửa đầu năm ngoái. Dù ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về giá trị tuyệt đối so với cùng kỳ, khoản lãi 142,22 tỷ đồng đã giúp doanh nghiệp hoàn thành 56,9% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho toàn bộ năm tài chính 2026.