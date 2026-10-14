KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14-10-1930 - 14-10-2026) Chung tay hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo thành phố, Hội Nông dân thành phố tham quan các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Đồng Nai vào ngày 10-10-2026.

Theo đó, tổ chức hội đã đồng hành, hỗ trợ nông dân từ ứng dụng công nghệ số đến quản lý hiệu quả nguồn vốn. Thông qua đó, nhiều mô hình thiết thực ở cơ sở góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Đổi mới phương thức sản xuất

Từ đặc thù sản xuất nông nghiệp của từng địa phương, hội nông dân các cấp trên địa bàn thành phố đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên làm trọng tâm.

Xã Gia Kiệm có gần 8,2 ngàn hécta diện tích tự nhiên, trong đó hơn 7,1 ngàn hécta đất nông nghiệp đã phát triển nhiều loại cây trồng chủ lực như: chôm chôm, sầu riêng, bơ, tiêu, mít… với tổng sản lượng ước khoảng 65 ngàn tấn/năm. Đây là lợi thế để địa phương phát triển sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Theo ông Lại Văn Nguyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Kiệm, hội chú trọng tập hợp, hỗ trợ hội viên đổi mới phương thức sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản và từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động canh tác. Nổi bật là mô hình thí điểm kết nối sản xuất, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử thông qua nhật ký canh tác điện tử.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố HUỲNH THỊ HẰNG đề nghị: Hội Nông dân thành phố cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; thúc đẩy liên kết giữa nông dân và hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, cơ sở chế biến, hệ thống phân phối. Ðồng thời cần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trực tiếp của phát triển nông nghiệp.

Tương tự, ông Nguyễn Lý Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Lộc cho biết: Phường có tỷ trọng sản xuất nông nghiệp lớn; trong đó có nhiều mô hình sản xuất hàng hóa và liên kết chuỗi giá trị, đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả tập hợp, hỗ trợ hội viên. Thời gian qua, hội thường xuyên chú trọng tuyên truyền trên nền tảng số, hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ số vào sản xuất. Đồng thời, việc số hóa cũng gắn liền với các mô hình nông nghiệp sạch, phong trào cụ thể để tăng sức lan tỏa.

Điển hình như mô hình trồng chanh dây hữu cơ ở phường An Lộc được cập nhật thường xuyên trên nền tảng số về quá trình triển khai, chăm sóc và thu hoạch, hướng đến đăng ký mã số vùng trồng, áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc. Qua đó, hội viên có thêm điều kiện tiếp cận phương thức sản xuất hữu cơ, nâng cao tính minh bạch của sản phẩm.

Bên cạnh đổi mới phương thức hoạt động, hỗ trợ vốn và quản lý hiệu quả nguồn vốn là nhiệm vụ quan trọng để giúp nông dân duy trì, mở rộng sản xuất.

Theo ông Nguyễn Xuân Thời, Chủ tịch Hội Nông dân phường Dầu Giây, trong 9 tháng của năm 2026, hội quản lý 15 phương án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, với tổng số tiền 7,6 tỷ đồng, hỗ trợ 106 hộ hội viên. Nguồn vốn giúp các hộ có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

“Công tác quản lý vốn cần được thực hiện chặt chẽ từ khâu khảo sát nhu cầu, bình xét, xây dựng phương án đến kiểm tra sau vay. Quan trọng hơn, hoạt động quản lý vốn phải gắn với hỗ trợ sản xuất, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và kết nối tiêu thụ thì mới phát triển bền vững” - ông Nguyễn Xuân Thời cho hay.

Hỗ trợ phát triển

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Tiến Sỹ cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, các cấp hội đã nỗ lực ổn định tổ chức sau sắp xếp, thực hiện các phong trào thi đua, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý nguồn vốn và chăm lo đời sống hội viên. Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực, các mô hình hỗ trợ sản xuất từng bước phát huy hiệu quả.

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, việc củng cố tổ chức hội, kiện toàn đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở được Hội Nông dân thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai gắn với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện an sinh xã hội. Mặt khác, hội viên, nông dân cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, góp phần tạo sự đồng thuận và phát huy tinh thần trách nhiệm tại địa phương.

Trong lĩnh vực sản xuất, Hội Nông dân thành phố phối hợp hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi; chủ động phòng, trừ sâu bệnh; ứng phó với thời tiết bất lợi; đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật; nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn. Việc xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phầm), quảng bá và tiêu thụ nông sản được quan tâm, hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tiếp tục triển khai các dự án vay vốn từ nguồn ngân sách năm 2026. Hoạt động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong nhận ủy thác cho hội viên vay vốn cũng được đẩy mạnh, tạo thêm nguồn lực phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Cao Tiến Sỹ cho biết thêm: Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở; chú trọng hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp của các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nông nghiệp và nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả. Mặt khác, công tác quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng được tăng cường từ khâu thẩm định, giải ngân đến kiểm tra sau vay, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Đặc biệt, chuyển đổi số phải đi vào công việc hằng ngày và tạo ra kết quả đo được.

Với tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở và lấy hiệu quả hỗ trợ hội viên làm thước đo, Hội Nông dân thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với các cơ quan chức năng, nhà khoa học và thị trường. Từ đó góp phần xây dựng đội ngũ nông dân năng động, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.