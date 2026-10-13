Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong: Viện kiểm sát luận tội đề nghị từ 18 - 30 tháng tù
Sáng 13/10, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung từ 18 - 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, trong vụ tai nạn xảy ra năm 2024 (tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong. Từ vụ tai nạn này, cha của nữ sinh dùng súng tự chế bắn Trung, sau đó cũng tự bắn vào đầu mình tự sát, gây xôn xao dư luận.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-tai-nan-lam-nu-sinh-tu-vong-vien-kiem-sat-luan-toi-de-nghi-tu-18-30-thang-tu-post1884780.tpo