Giá vàng hôm nay (14-10): Vàng SJC đi ngang, vàng thế giới giảm nhẹ

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác là 800.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 140,5 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (14-10): Giá vàng miếng hôm nay chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn. Ảnh minh họa: phunutoday.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 14-10 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn trong nước biến động trái chiều tại một số thương hiệu.

Cụ thể, 2 thương hiệu SJC và PNJ cùng giao dịch ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.162,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay giảm trong phiên giao dịch cuối ngày 13-10 tại Mỹ, khi giới đầu tư thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố.

Theo Reuters, thị trường vàng chịu sức ép khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ công bố ngày 14-10 và dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến công bố ngày 15-10, cùng những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho biết giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu lạm phát để đánh giá diễn biến tiếp theo của thị trường. Theo ông, hoạt động giao dịch có thể trầm lắng trước khi các thông tin quan trọng được công bố.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller nhận định, đà tăng gần đây của lợi suất trái phiếu Mỹ phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, thay vì kỳ vọng lạm phát gia tăng. Ông cho rằng kỳ vọng lạm phát tại Mỹ vẫn được kiểm soát tốt.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 19%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục gây sức ép lên vàng, bởi kim loại quý này không mang lại lợi suất như các tài sản sinh lời khác.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD vẫn ở mức cao, hạn chế sức hấp dẫn của vàng. Dù đồng USD và lợi suất trái phiếu có dấu hiệu suy yếu nhẹ, các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những tín hiệu mới về lạm phát và chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn có những yếu tố hỗ trợ. Các nhà phân tích của Commerzbank nhận định, lãi suất tăng không chỉ làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng mà còn có thể gia tăng gánh nặng tài chính công và những lo ngại về tính bền vững của nợ công tại nhiều quốc gia.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng nhiều khả năng phụ thuộc vào kết quả dữ liệu lạm phát của Mỹ. Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ có thể gia tăng, tạo động lực hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến có thể củng cố quan điểm duy trì lãi suất ở mức cao, qua đó tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,093 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,158 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,776 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,844 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,780 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,847 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 59,05 USD/ounce.