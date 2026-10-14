Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) điều chỉnh dòng tiền: Giảm vốn góp cao tốc, dành 300 tỷ đồng trả nợ trái phiếu

Chuyển 300 tỷ đồng sang trả trái phiếu đáo hạn

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã ck: CII) vừa điều chỉnh phương án sử dụng 300 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425002.

Theo báo cáo công bố ngày 12/10, CII đã huy động 2.500 tỷ đồng thông qua phát hành 25 triệu trái phiếu chuyển đổi CII425002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đợt chào bán kết thúc ngày 25/6/2026. Theo phương án ban đầu, CII dự kiến sử dụng 1.151 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, doanh nghiệp dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Bên cạnh đó, 300 tỷ đồng được dự kiến góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) và 1.049 tỷ đồng dùng để hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp dự án triển khai tuyến cao tốc này.

Sau điều chỉnh, khoản vốn góp vào doanh nghiệp dự án giảm từ 1.151 tỷ đồng xuống còn 851 tỷ đồng. Phần 300 tỷ đồng được chuyển sang thanh toán gốc trái phiếu CIIB2426001, phát hành ngày 14/10/2024 và đáo hạn ngày 14/10/2026.

Trong khi đó, hai khoản vốn gồm 300 tỷ đồng góp vào CII Invest và 1.049 tỷ đồng hợp tác kinh doanh cho dự án cao tốc vẫn được giữ nguyên. Tổng số vốn được phân bổ từ đợt phát hành vẫn là 2.500 tỷ đồng.

CII cho biết việc điều chỉnh nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, căn cứ tình hình triển khai và tiến độ góp vốn thực tế vào doanh nghiệp dự án. Theo doanh nghiệp, việc chuyển 300 tỷ đồng sang thanh toán trái phiếu giúp chủ động cân đối nguồn vốn trong thời gian chờ các đợt góp vốn theo tiến độ dự án, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ thanh toán đối với người sở hữu trái phiếu CIIB2426001.

CII khẳng định thay đổi mục đích sử dụng vốn không ảnh hưởng đến nguồn vốn, tiến độ triển khai và thực hiện dự án cao tốc. Phần vốn còn lại vẫn được sử dụng để góp vốn vào doanh nghiệp dự án theo tiến độ thực tế.

Lãi bán niên đạt khoảng 96 tỷ đồng

Việc CII điều chỉnh một phần dòng tiền từ kế hoạch góp vốn sang thanh toán trái phiếu diễn ra trong bối cảnh quy mô nợ vay của doanh nghiệp ở mức lớn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026, CII ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.585 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 96 tỷ đồng, giảm 48,1%.

Riêng quý II, doanh thu thuần đạt hơn 752 tỷ đồng, tăng khoảng 2,9%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 55,3 tỷ đồng, giảm 38,2% so với cùng kỳ. Trong kỳ, chi phí tài chính của CII tăng lên hơn 393 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Lũy kế 6 tháng, chi phí lãi vay của doanh nghiệp ở mức gần 706 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của CII đạt gần 43.474 tỷ đồng, tăng 15,9% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả hơn 30.518 tỷ đồng, tăng 19,4%. Trong tổng nợ phải trả, vay và nợ thuê tài chính chiếm hơn 24.534 tỷ đồng.