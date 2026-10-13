Tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long đi khập khiễng tại tòa sáng 13/10

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Sáng 13/10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010) tử vong ngày 4/9/2024. Trong quá trình điều tra, bị cáo được tại ngoại.

Đây là lần thứ ba phiên tòa được mở. Trước đó, tại phiên xét xử sáng 29/9, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nữ sinh Bảo Trân, do sức khỏe không đảm bảo nên được người thân dìu ra khỏi phòng xử án và đưa đến cơ sở y tế. Sau đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Bị cáo Bảo Trung được người thân dìu đến toà vào sáng 13/10

Phiên tòa sáng nay tiếp tục được bố trí lực lượng công an bảo vệ từ cổng vào đến phòng xét xử. Người đến dự phiên tòa phải qua kiểm tra an ninh.

Bị cáo Trung được người thân đưa đến tòa bằng ô tô. Bị cáo mặc áo thun xanh, quần jean, đi dép quai hậu, đeo khẩu trang. Khi vào phòng xét xử, Trung đi khập khiễng và được người thân dìu.

Người thân của bị hại cũng có mặt đông đủ tại tòa, được bố trí ngồi ở hàng ghế bên ngoài phòng xét xử. Do cửa phòng xử án mở, họ có thể theo dõi diễn biến phiên tòa từ bên ngoài. Bà Nguyễn Thị Hiền cùng người đại diện theo ủy quyền vào phòng xét xử.

Nhiều người thân của bị hại cũng đến dự phiên tòa và được bố trí ngồi ở hàng ghế bên ngoài, theo dõi diễn biến xét xử qua cửa phòng xử mở. Phóng viên báo chí được bố trí tại một phòng riêng, theo dõi phiên tòa qua màn hình truyền trực tuyến.

Tại phiên tòa, một luật sư được chỉ định bào chữa cho bị cáo Trung. Phía bị hại có 6 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại toà và 2 luật sư có đơn xin vắng mặt.

Tại phần thủ tục, khi trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trung đều nói không biết hoặc lắc đầu. Sau đó, mẹ của bị cáo Trung đứng lên trả lời thay.

Một số hình ảnh bị cáo Bảo Trung được người thân đưa đến toà:

An ninh phiên toà được thắt chặt

Bị cáo Bảo Trung khi vào phòng xét xử vào sáng 13/10

Thư ký phổ biến quy định phiên toà

Gia đình của nữ sinh Bảo Trân

Gia đình bị hại được bố trí ghế ngồi bên ngoài phòng xét xử để theo dõi phiên tòa

Báo chí theo dõi phiên toà qua màn hình trực tuyến

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải BKS 84C-102.77 trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân (Vĩnh Long). Đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện xe tải do anh Nguyễn Văn M. (quê Thanh Hóa) điều khiển đang dừng sát lề phải. Trung cho xe lấn sang làn trái để vượt. Lúc này, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện đi một mình, phía sau là xe do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển, chở em L.M.N. Thấy xe tải lấn sang phần đường, em N. phanh gấp. Xe của Trân chạy phía sau không kịp xử lý, va vào xe của N. Sau cú va chạm, xe của Trân ngã sang trái nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển cán qua người Trân. Nữ sinh bị thương nặng, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Hai em X.N. và M.N. không bị thương. Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của Trân, dùng súng bắn vào đầu Trung sau đó tự sát. Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; ngày 26/6/2025 khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Trung bị tổn thương cơ thể 90% do vết thương do súng gây ra. Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định, trước, trong và sau khi gây tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, sau khi bị bắn, Trung mắc bệnh lý tâm thần với chẩn đoán “mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác...”, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mắc chứng mất trí mức độ trung bình. Ngày 8/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can do Trung phải điều trị các bệnh lý và chữa bệnh bắt buộc. Theo kết luận giám định ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.