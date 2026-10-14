Đưa chính sách an sinh xã hội đến gần người dân

Qua đó góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách.

Đến tận nơi, giải đáp điều người dân cần

Với lao động tự do, tiểu thương, nông dân và người làm việc theo thời vụ, BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình là những chính sách thiết thực, giúp bảo vệ sức khỏe, thu nhập và bảo đảm cuộc sống khi về già. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đầy đủ về mức đóng, phương thức đóng, điều kiện hưởng và quyền lợi lâu dài. Những băn khoăn về khả năng tài chính, thời gian tham gia cùng tâm lý sức khỏe còn tốt, thu nhập vẫn ổn định khiến một bộ phận người dân chưa chủ động tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai tổ chức gian hàng tư vấn, giải đáp thắc mắc về chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai.

Từ thực tế đó, BHXH Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng gần dân, sát cơ sở, tập trung giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Bên cạnh các hội nghị phổ biến chính sách, cán bộ BHXH phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng đến khu dân cư, chợ truyền thống, khu nhà trọ, hộ kinh doanh, bệnh viện, vùng sâu, vùng xa và địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, tư vấn.

Bà Hồ Thị Tú, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia (BHXH Đồng Nai) cho hay: Tại các điểm tuyên truyền, người dân được giải thích cụ thể về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng, phương thức đóng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, điều kiện hưởng lương hưu cũng như quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT. Những trường hợp cần tìm hiểu sâu hơn được hướng dẫn trực tiếp để lựa chọn hình thức tham gia phù hợp với hoàn cảnh và khả năng tài chính.

Người dân còn được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số, VNeID và căn cước công dân gắn chip để tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm.

Anh Lương Minh Duy Thuận, làm nghề sửa máy tính ở phường Biên Hòa chia sẻ: Sau khi nghe tuyên truyền, tôi phấn khởi vì biết thêm nhiều thông tin bổ ích, trong đó có việc người từ 15 tuổi đã có thể tham gia BHXH tự nguyện, với mức đóng hằng tháng chỉ từ 264 ngàn đồng. Anh Thuận cho biết: Sẽ đăng ký tham gia; đồng thời tuyên truyền, vận động người thân và những người xung quanh cùng tham gia. Mục tiêu của tôi là khi về già đóng đủ năm, đủ tuổi sẽ được hưởng lương hưu, không phải phụ thuộc vào con cháu.

Theo bà Hồ Thị Tú, tại các buổi tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, người dân đặt nhiều câu hỏi và cán bộ BHXH đã giải đáp. Có hôm công việc kết thúc khi đã nửa đêm, nhưng mọi người vẫn vui vì những thông tin hữu ích được chuyển đến đúng đối tượng.

Chung sức mở rộng diện bao phủ bảo hiểm

Từ đầu năm 2026 đến nay, BHXH Đồng Nai đã phối hợp tổ chức 335 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại, tập huấn chính sách BHXH, BHYT với 21,7 ngàn lượt người tham dự. Các đơn vị phối hợp gồm: UBND các xã, phường, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Ban Tuyên giáo, Thành đoàn Đồng Nai và các doanh nghiệp sử dụng lao động…

Bên cạnh đó, ngành BHXH Đồng Nai phối hợp với ngành bưu điện, các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và chính quyền địa phương tổ chức 22 lễ ra quân trên toàn thành phố; thiết lập 84 điểm truyền thông cộng đồng tại các khu vực đông dân cư và các điểm tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trên các nền tảng số và phương tiện thông tin đại chúng. Trong 9 tháng của năm 2026, đơn vị sản xuất, biên tập, đăng tải 331 tin, bài, video, infographic trên Zalo, fanpage và website; phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện 179 tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục. Hoạt động truyền thông trực quan được triển khai với 874 băng-rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính và tại trụ sở cơ quan BHXH.

Ông Phạm Minh Thành, Giám đốc BHXH Đồng Nai cho biết: Việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị trong thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Vì vậy, đưa chính sách đến gần người dân không đơn thuần là tăng số lượng hội nghị hay số lượt người tiếp cận thông tin, mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu đúng quyền lợi, tin tưởng và chủ động tham gia BHXH, BHYT để bảo vệ bản thân, gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành BHXH Đồng Nai đã hỗ trợ đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số cho hơn 42 ngàn người dân, nâng tổng số người sử dụng ứng dụng này trên toàn thành phố lên hơn 1,6 triệu người.

Kết quả trong 9 tháng của năm 2026 cho thấy, thông qua các hoạt động truyền thông, ra quân và vận động trực tiếp, toàn thành phố đã phát triển mới gần 5,3 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 57,8 ngàn người tham gia BHYT hộ gia đình. Qua đó nâng tổng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố lên hơn 4,2 triệu người, đạt 96,9% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Giám đốc BHXH Đồng Nai Phạm Minh Thành cho hay: Để thực hiện thắng lợi đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và đợt thi đua “500 ngày đêm BHXH Đồng Nai thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ngành BHXH Đồng Nai xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục và chuyển đổi số. Đồng thời thực hiện phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo”.