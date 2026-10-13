Video hố tử thần 'nuốt' trọn cả một đoạn đường với 15 chiếc ô tô ở Trung Quốc

Mặt đường liên tục sụp xuống, nhiều ô tô rơi theo

Một số người đã ghi lại được cảnh một đoạn đường lớn ở thành phố Côn Minh, (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) bất ngờ sụp xuống, theo trang Vision Times.

Mặt đường nứt vỡ, từng mảng liên tục rơi xuống khiến hố sụt ngày càng mở rộng. Nhiều ô tô rơi xuống hố, cây cối bên đường cũng đổ theo.

Cơ quan giao thông địa phương thông báo, sự việc xảy ra vào chiều muộn ngày 11/10. Vụ sụp đường khiến giao thông tại đây bị gián đoạn.

Đây là video:

Nguồn: CNA.

Hố sụt "nuốt chửng" 15 chiếc ô tô

Theo Vision Times, 15 chiếc ô tô bị sụt xuống hố gồm 12 xe đỗ ven đường, không có người bên trong và 3 xe đang di chuyển.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường để cứu hộ. Rất may là trong tình huống này không có thương vong, chỉ có 2 người bị hoảng loạn, theo trang The Paper.

Một cư dân sống gần khu vực đường sụt cho biết, chính quyền đã bố trí khách sạn cho những người dân phải sơ tán khỏi nhà do sự cố.

Người này nói chưa từng thấy tình trạng đường sập lớn như vậy.

Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng địa phương cho biết các xe mắc kẹt đã được kéo lên. Đại diện cơ quan chức năng nói, đoạn đường xảy ra sự cố không phải tuyến giao thông chính, lượng xe qua lại thường ít.

Ảnh từ trên cao cho thấy một phần đường bị sập ở Quảng Đông vào tháng 5/2024. Ảnh: Xinhua News Agency via AP.

Hiện chưa rõ nguyên nhân đoạn đường bất ngờ sụp xuống, nhưng nhiều cư dân mạng bày tỏ lo ngại về những sự cố sập đường thế này. Một trong những sự cố gây thiệt hại lớn mà một số người nhắc lại là một đoạn đường ở Quảng Đông bị sập hồi tháng 5/2024 sau những đợt mưa lớn kéo dài, khiến 52 người thiệt mạng và 30 người bị thương.