Vì sao khách Hàn Quốc đến Việt Nam liên tiếp giảm?

Du khách Hàn Quốc mặc áo dài, tham quan tại Nha Trang, tháng 9/2026. Ảnh: Việt Hà.

Trong 9 tháng, Việt Nam đón khoảng 3 triệu lượt khách Hàn Quốc, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ 2 đến Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc. Năm 2025, khách Hàn Quốc từng dẫn đầu về lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong một số tháng, dù chưa đứng đầu cả năm.

Mức giảm này nối tiếp xu hướng của năm ngoái, khi lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam cũng giảm khoảng 5%, trái chiều với tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục hơn 21 triệu lượt.

"Thị trường Hàn Quốc đi ngược xu hướng tăng trưởng chung của du lịch Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu du lịch Đông Nam Á suy yếu và cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng rõ nét", tờ báo Hàn Quốc Hankyung nhận định.

Khách Hàn Quốc dịch chuyển khỏi Đông Nam Á?

Số liệu hàng không và hoạt động kinh doanh tour tại Hàn Quốc cho thấy sự suy giảm không chỉ diễn ra ở thị trường Việt Nam mà còn xuất hiện tại nhiều điểm đến Đông Nam Á.

Hệ thống thông tin hàng không thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc công bố lượng hành khách trên các đường bay Việt Nam đạt 6,626 triệu lượt trong 8 tháng, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam vẫn là thị trường hàng không quốc tế lớn thứ 3 của Hàn Quốc. Philippines và Thái Lan cũng ghi nhận mức giảm lần lượt 13,7% và 13%.

Trái lại, lượng hành khách trên các đường bay Nhật Bản tăng 20,3%, Trung Quốc tăng 23% trong cùng kỳ.

Du khách Hàn Quốc đi dạo tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Xu hướng này thể hiện rõ hơn ở phân khúc tour trọn gói. Trong tháng 9, Modetour ghi nhận 12.238 lượt khách đi tour Đông Nam Á, giảm 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng khách đi tour Trung Quốc tăng 20,5%, Nhật Bản giảm nhẹ 2,1%.

Mức giảm của Đông Nam Á diễn ra ngay trong tháng có kỳ nghỉ Tết Trung thu Chuseok, một trong những dịp nghỉ lễ lớn tại Hàn Quốc. Hanatour, một trong những công ty du lịch lớn nhất nước này, cũng ghi nhận doanh số tour thiết kế riêng tại Nhật Bản và Trung Quốc trong quý III tăng 12%, trong khi các thị trường Đông Nam Á và đường dài đều suy giảm.

Tại Kyowon Tour, Đông Nam Á chiếm 11,9% tổng số đặt chỗ khởi hành trong quý IV, thấp hơn nhiều so với mức 36,3% cùng kỳ năm ngoái. Những số liệu này cho thấy Đông Nam Á đang mất lợi thế tương đối trong lựa chọn của một bộ phận khách Hàn Quốc.

Tờ Hankyung nêu rõ một trong những yếu tố có thể giải thích xu hướng trên là khả năng tiếp cận và chi phí chuyến đi. Tại Nhật Bản, mạng lưới đường bay mở rộng cùng đồng yen suy yếu giúp điểm đến này hấp dẫn hơn với du khách Hàn Quốc. Trung Quốc cũng có thêm lợi thế khi các đường bay khởi hành từ nhiều địa phương tại Hàn Quốc được mở rộng.

Du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại Bến Thượng Hải, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong khi đó, phụ phí nhiên liệu hàng không được tính theo khoảng cách bay, khiến các chuyến đi Đông Nam Á, thường kéo dài từ 4 tiếng trở lên, chịu mức phí cao hơn so với Nhật Bản và Trung Quốc. Chi phí vé máy bay tăng có thể làm giảm lợi thế của Đông Nam Á, vốn là lựa chọn nghỉ dưỡng tương đối gần và có giá phải chăng đối với khách Hàn Quốc.

Khi các điểm đến cạnh tranh trở nên thuận tiện hơn, chi phí chuyến đi tăng có thể khiến du khách cân nhắc lại lựa chọn. Một đại diện ngành du lịch Hàn Quốc nhận định khách hiện đánh giá tổng thể nhiều yếu tố, từ khả năng tiếp cận, chi phí đến mức độ an toàn tại địa phương.

Nguồn cung hàng không mở rộng cùng lợi thế cạnh tranh về giá của Nhật Bản và Trung Quốc dường như đã khiến một phần nhu cầu trước đây hướng đến Đông Nam Á chuyển sang 2 thị trường này.

Lý giải

Bên cạnh giá vé, tỷ giá cũng ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người Hàn Quốc khi đi du lịch nước ngoài. Chỉ số tỷ giá hiệu lực thực của đồng won giảm từ 87,02 điểm trong tháng 1 xuống 83,06 điểm vào tháng 6, cho thấy đồng tiền này suy yếu xét trên tương quan với các đối tác thương mại.

Đồng won mất giá có thể khiến hàng hóa và dịch vụ tại Hàn Quốc trở nên hấp dẫn hơn đối với khách quốc tế, nhưng lại làm các chuyến đi nước ngoài đắt đỏ hơn với người dân nước này.

Yanolja Research, viện nghiên cứu du lịch và lữ hành Hàn Quốc, đánh giá người Hàn có xu hướng thắt chặt chi tiêu khi đi du lịch, hạn chế mua sắm và chuyển từ khách sạn cao cấp sang nhà hoặc căn hộ cho thuê qua Airbnb.

Du khách đi dạo bên những ngôi nhà truyền thống kiểu Gassho được nhìn qua tán lá chuyển màu mùa thu tại Shirakawa-go, điểm du lịch nổi tiếng và là Di sản Thế giới UNESCO của Nhật Bản, ở làng Shirakawa, tỉnh Gifu. Ảnh: Reuters.

Sự thay đổi trong hành vi chi tiêu diễn ra cùng lúc với những lo ngại về an toàn tại điểm đến. Theo phân tích của viện nghiên cứu, các thông tin tiêu cực liên quan an toàn và tội phạm tại Đông Nam Á, trong đó có những vụ việc ở Campuchia, có thể ảnh hưởng đến cách một bộ phận du khách đánh giá khu vực.

Khảo sát của đơn vị này ghi nhận tỷ lệ cảm xúc tiêu cực liên quan đến Việt Nam có thời điểm lên tới 18%. Kết quả cho thấy hình ảnh điểm đến và cảm nhận về an toàn có thể dẫn đến hình thành tâm lý e ngại.

Theo Korea JoongAng Daily, dù lượng khách suy giảm, Đông Nam Á vẫn có lợi thế trong mùa đông nhờ khả năng kết hợp nghỉ dưỡng với tham quan, đa dạng loại hình lưu trú và trải nghiệm. Thái Lan, Việt Nam và Indonesia có thể tiếp tục thu hút khách Hàn Quốc tìm kiếm những điểm đến có khí hậu ấm áp để nghỉ ngơi, giải trí.

Du khách Hàn Quốc nghỉ dưỡng tại Phú Quốc cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại Việt Nam, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc vẫn là những điểm đến được khách Hàn Quốc ưa chuộng vào mùa đông. Các tour đến những địa phương này đang được giới thiệu trên các kênh bán tour truyền hình tại Hàn Quốc, nhằm tiếp cận đông đảo khách hàng.

Đại diện Kyowon Tour cho biết nhu cầu du lịch gần đây dịch chuyển nhanh sang Nhật Bản và Trung Quốc, kéo giảm tỷ trọng đặt tour Đông Nam Á so với năm ngoái. Dù vậy, nhu cầu nghỉ dưỡng và du lịch gia đình tại khu vực vẫn còn lớn.

Trước mùa cao điểm đông, doanh nghiệp đang giới thiệu các sản phẩm có giá hợp lý và triển khai chương trình khuyến mại để thu hút khách, theo ET News, báo kinh tế hàng đầu tại Hàn Quốc.