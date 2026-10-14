Con vừa đỗ đại học, vợ chồng quê tranh cãi chuyện vay tiền mua chung cư Hà Nội

Với nhiều gia đình, con đỗ đại học ở Hà Nội không chỉ mở ra một chặng đường mới cho con mà còn kéo theo bài toán chi tiêu kéo dài suốt những năm tháng sinh viên. Tiền thuê trọ, sinh hoạt phí và học phí vốn đã là khoản đáng kể khiến một số phụ huynh tính đến chuyện mua nhà để con có chỗ ở ổn định.

VAY TIỀN MUA CHUNG CƯ Ở HÀ NỘI CHO CON

Hai vợ chồng đang sở hữu khoản tiền nhàn rỗi và không có nợ. Khi con gái chuẩn bị lên Hà Nội học đại học, ý định vay thêm tiền mua chung cư cho con của người chồng đã mở ra cuộc bàn luận trong gia đình, khi người vợ vẫn băn khoăn về gánh nặng tài chính lâu dài.

“Gia đình mình ở tỉnh, con gái năm nay 18 tuổi chuẩn bị lên Hà Nội học. Hai vợ chồng thu nhập khoảng 45 triệu đồng/tháng, hiện có 1 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, không nợ nần gì. Ban đầu mình tính thuê phòng cho con khoảng 4 – 5 triệu đồng/tháng, cộng sinh hoạt phí và học phí thì mỗi năm cũng tốn kha khá.

Nhưng chồng bảo thay vì mất tiền thuê nhà suốt 4 năm, nên dùng 1 tỷ đồng làm vốn rồi vay thêm 1 tỷ đồng mua chung cư. Sau này con ra trường có thể ở tiếp hoặc bán đi cũng còn tài sản chứ tiền thuê nhà là mất trắng.

Mình thì lo khoản trả góp ngân hàng, vì ngoài tiền học của con, hai vợ chồng còn phải chuẩn bị tài chính cho tuổi già. Chưa kể con mới 18 tuổi, mua nhà rồi liệu có cần thiết quá không?

Giờ hai vợ chồng đang tranh luận mãi. Mọi người nghĩ có 1 tỷ đồng thì nên mua chung cư cho con đi học hay cứ thuê nhà, phần tiền còn lại đem gửi tiết kiệm hoặc đầu tư? Phương án nào kinh tế hơn về lâu dài?”.

Từ góc nhìn đầu tư dài hạn, một số ý kiến cho rằng việc mua căn hộ cần gắn với mục đích sử dụng cụ thể.

“Mua chung cư dài hạn thì đó không phải là khoản đầu tư. Sau này bán sẽ xuống giá. Nếu mua để sau này cho con cái thì được, mua giờ thì rẻ. Hai vợ chồng bác cứ cân nhắc mục đích mua để làm gì”.

Bên cạnh đó, bài toán lãi vay cũng được nhiều người đặt lên bàn cân khi so sánh với tiền thuê nhà hàng tháng. Theo quan điểm này, khoản tiền phải trả cho ngân hàng có thể vượt chi phí thuê trọ, trong khi gửi tiết kiệm để hỗ trợ con trang trải sinh hoạt sẽ giúp gia đình duy trì nguồn tiền dự phòng.

“Vay thêm 1 tỷ đồng, tiền lãi nhiều hơn tiền thuê nhà. Chung cư có xuống chứ không lên. Gửi tiết kiệm có được ít lãi, bỏ thêm một ít nữa cũng đủ cho con hàng tháng rồi ạ”.

Một ý kiến khác nhìn nhận việc mua nhà ở Hà Nội với ngân sách khoảng 2 tỷ đồng là phương án khó thực hiện, nhất là khi gia đình phải vay thêm một khoản lớn.

“2 tỷ đồng mà mua chung cư Hà Nội là khó đó bạn, thêm nữa tầm này không nên vay tiền để mua chung cư, giá nhà đang có xu hướng tiếp tục giảm, lãi ngân hàng thì quá cao. Mình nghĩ nên thuê nhà cho con, ở cùng bạn cho vui, tiền chưa biết đầu tư đâu cứ gửi tiết kiệm”.

Theo một số ý kiến, với 2 tỷ đồng thì khó mua chung cư ở Hà Nội hiện nay

Không ít phụ huynh cũng cho rằng chuyện mua nhà nên được tính đến khi con đã hoàn thành việc học và xác định rõ nơi làm việc lâu dài.

“Giờ vay ngân hàng có mà lãi cao. Con học xong xem xác định lập nghiệp ổn định ở đâu rồi hẵng tính mua nhà sau. Giờ vẫn học vậy thì nên cho con thuê ở cùng với bạn đỡ chi phí. Tiền lãi gửi tiết kiệm của mình để cho con tiền thuê nhà”.

Ở chiều ngược lại, phương án mua căn hộ nhận được sự đồng tình từ những người đề cao sự ổn định trong môi trường sống của con. Theo họ, khoản tiền dành cho chỗ ở có thể được chuyển thành chi phí trả lãi vay, đồng thời căn hộ riêng mang lại sự chủ động và yên tâm hơn trong những năm con học tập xa nhà.

“Anh chồng tính đúng đấy. Thà tiền thuê đó để trả lãi còn hơn là đi thuê. Sau vẫn có nhà. Thuê thì không an tâm vì cháu lên đi học. Không chê khu nhà trọ nhưng thời đại này môi trường thuê trọ không như xưa, hai vợ chồng nên tính. Mua nhà có vay thêm ít nhưng môi trường khu chung cư nó vẫn khác”.

Một số người còn tính đến giá trị sử dụng của căn hộ sau khi con tốt nghiệp. Nếu con không tiếp tục sinh sống tại Hà Nội, gia đình vẫn có thể cho thuê để tạo nguồn thu hàng tháng.

“Theo tôi mua là hợp lý. Hàng tháng không mất tiền thuê nhà, con cái lại có chỗ rộng rãi để ở. Thỉnh thoảng bố mẹ lên thăm con. Khi con học xong có tài chính hoặc đi xây dựng gia đình nếu không ở nhà đó thì bạn vẫn có thể cho thuê. Dòng tiền lại xoay”.

CÓ NÊN MUA NHÀ CHO CON TỪ NĂM NHẤT ĐẠI HỌC?

Việc mua nhà cho con khi vừa lên đại học là vấn đề cần được cân nhắc trên nhiều khía cạnh, từ khả năng tài chính của gia đình đến nhu cầu sử dụng lâu dài. Sở hữu căn hộ riêng giúp con có nơi ở ổn định, chủ động hơn trong sinh hoạt và học tập.

Đồng thời, căn nhà có thể tiếp tục được sử dụng hoặc cho thuê sau khi con tốt nghiệp, qua đó tạo thêm giá trị cho gia đình. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ thực sự rõ ràng khi việc mua nhà không gây áp lực quá lớn lên nguồn tài chính hiện có.

Trong khi đó, thuê nhà giúp phụ huynh linh hoạt hơn trong việc phân bổ tiền bạc và hạn chế những rủi ro liên quan đến vay nợ. Ở giai đoạn con mới bắt đầu học đại học, nơi làm việc và kế hoạch sinh sống sau khi tốt nghiệp vẫn chưa chắc chắn.

Việc thuê nhà trong vài năm đầu giúp gia đình có thêm thời gian quan sát nhu cầu thực tế, đồng thời duy trì khoản tiền dự phòng cho học phí, sinh hoạt và những kế hoạch dài hạn khác. Đây cũng là phương án phù hợp với những gia đình chưa sẵn sàng gánh thêm nghĩa vụ tài chính kéo dài.

Tuy nhiên, để đánh giá phương án nào kinh tế hơn, không thể chỉ so sánh tiền thuê nhà với khoản trả góp ngân hàng. Khi mua nhà, ngoài tiền lãi vay, gia đình còn phải tính đến tiền trả gốc, phí quản lý, bảo trì, sửa chữa và các chi phí giao dịch.

Ngược lại, thuê nhà không giúp hình thành tài sản sở hữu, nhưng cho phép gia đình giữ lại nguồn vốn để gửi tiết kiệm hoặc đầu tư vào những kênh phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro.

Vì vậy, hiệu quả của mỗi phương án cần được xem xét trên tổng chi phí, giá trị tài sản còn lại và khả năng sử dụng dòng tiền trong cùng một khoảng thời gian.

Một yếu tố quan trọng khác là khả năng duy trì cuộc sống của cả gia đình sau khi đưa ra quyết định. Việc mua nhà không nên khiến phụ huynh phải sử dụng hết khoản tích lũy hoặc phụ thuộc quá nhiều vào thu nhập hàng tháng để trả nợ.

Bên cạnh chi phí nuôi con ăn học, gia đình vẫn cần chuẩn bị tài chính cho tuổi già, chăm sóc sức khỏe và các tình huống bất ngờ. Nếu khoản vay làm giảm đáng kể khả năng dự phòng, lợi ích từ việc sở hữu nhà có thể đi kèm với những rủi ro không nhỏ.