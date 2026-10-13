Tổng thống Zelensky: Ukraine không nhận được bất kỳ dữ liệu tình báo nào trước khi tên lửa đạn đạo tấn công Kiev

Trong thông điệp đăng trên Telegram hôm 13/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, 5 tên lửa đạn đạo của Nga đã đánh trúng các cơ sở hạ tầng tại thủ đô Kiev. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các đối tác quốc tế đã không đưa ra cảnh báo trước vụ tấn công này.

“Dữ liệu tình báo về việc phóng tên lửa đạn đạo của Nga có thể giúp cứu sống nhiều người, và đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine không nêu rõ kỳ vọng đối tác nào cung cấp cảnh báo, cũng như lý do Kiev không nhận được thông tin trước vụ tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết tại Diễn đàn An ninh Warsaw, rằng nước này vẫn tiếp tục hợp tác tình báo với Mỹ. Ông cũng cho biết cảnh báo không kích được phát đi vào cuối ngày 12/10 đã bị chậm trễ do đặc điểm của loại vũ khí Nga sử dụng.

“Có lẽ các bạn đang thắc mắc liệu chúng tôi có nhận được thông tin tình báo từ phía Mỹ hay không. Vâng, chúng tôi đang tiếp tục hợp tác”, ông nói hôm thứ Ba (13/10).

Trong khi đó, tờ Financial Times trước đó dẫn các nguồn tin cho biết giới chức Mỹ đã cảnh báo có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine nếu Kiev tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga.

Nga tiếp tục các cuộc tấn công

Theo ông Zelensky, Nga đã sử dụng hơn 100 vũ khí các loại để tấn công Ukraine kể từ tối 12/10, trong đó có máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết một số lượng đáng kể vũ khí Nga đã bị đánh chặn, song hệ thống phòng thủ không thể ngăn chặn toàn bộ các cuộc tấn công.

Ông Zelensky cũng cáo buộc Nga không đáp lại lời kêu gọi ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, Ukraine đã kiềm chế tấn công các cơ sở lọc dầu và năng lượng của Nga trong hai ngày sau tuyên bố của ông Trump, nhưng lực lượng Nga vẫn tiếp tục nhằm vào hạ tầng năng lượng và các cơ sở trọng yếu của Ukraine.

Trong khoảng thời gian hai ngày, 19 khu vực của Ukraine đã bị tấn công, ông Zelensky cho biết. Ông khẳng định Kiev sẵn sàng thực hiện các bước giảm leo thang trên cơ sở có đi có lại, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép đối với Moscow.

Thiếu hụt thông tin tình báo và vũ khí có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine

Trong bài phân tích đăng hôm 12/10, Kyiv Post dẫn các thông tin từ Financial Times, Reuters và Axios cho biết giới chức Mỹ được cho là đã cảnh báo khả năng đình chỉ chia sẻ tình báo và cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu Kiev tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo các thông tin được dẫn lại, những cảnh báo này được đưa ra trong các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Miami, cũng như các cuộc điện đàm có sự tham gia của quan chức Ukraine và châu Âu.

Nếu hoạt động chia sẻ tình báo từ Mỹ bị hạn chế, Ukraine có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về hoạt động quân sự, hệ thống vũ khí và mục tiêu của Nga. Đặc biệt, việc thiếu dữ liệu cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa đạn đạo có thể làm giảm thời gian chuẩn bị ứng phó của các lực lượng phòng thủ.

Khả năng vận hành một số hệ thống vũ khí do Mỹ sản xuất, trong đó có tổ hợp phòng không Patriot, máy bay chiến đấu F-16 và hệ thống pháo phản lực HIMARS, cũng có thể chịu ảnh hưởng nếu nguồn cung đạn dược, phụ tùng hoặc hỗ trợ kỹ thuật bị gián đoạn.

Ukraine hiện vẫn có những nguồn hỗ trợ khác. Năng lực tình báo trong nước, sự hợp tác với các đối tác châu Âu, cùng dữ liệu từ các hệ thống vệ tinh thương mại có thể góp phần bù đắp những thiếu hụt thông tin. Trong lĩnh vực quân sự, Ukraine cũng mở rộng sản xuất vũ khí trong nước, đặc biệt là máy bay không người lái, trong khi các đối tác châu Âu tiếp tục hỗ trợ năng lực phòng không bằng những hệ thống như IRIS-T và Gepard.

Tuy nhiên, việc thay thế hoàn toàn các năng lực do Mỹ cung cấp vẫn là thách thức, nhất là đối với hoạt động cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo và nguồn tên lửa đánh chặn Patriot. Đây là những năng lực quan trọng trong nỗ lực bảo vệ các thành phố Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.