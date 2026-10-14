Giá cà phê hôm nay 14/10: Diễn biến trái chiều, robusta giảm

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 đảo chiều giảm 19 USD/tấn (-0,55%) xuống 3.459 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 20 USD/tấn (-0,58%) xuống 3.443 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 20 USD/tấn (-0,58%) xuống 3.417 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 22-27 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 2,1 US cent/pound (+0,72%) lên 292,7 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 2 US cent/pound (+0,71%) lên 285,5 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 1,95 US cent/pound (+0,7%) lên 281,95 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 1,7-1,8 US cent/pound.

Nguồn cung cà phê khan hiếm từ Colombia, nhà sản xuất arabica lớn thứ hai thế giới, tiếp tục hỗ trợ giá. Theo số liệu của Liên đoàn Cà phê Colombia công bố hôm thứ Sáu tuần trước, sản lượng cà phê nước này trong niên vụ 2025/26, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 9, giảm 15% so với niên vụ trước, xuống còn 12,65 triệu bao. Xuất khẩu cũng giảm 12%, còn 11,78 triệu bao.

Rủi ro thời tiết tại Brazil cũng là yếu tố hỗ trợ khác. Nhà kinh doanh cà phê Commercial cảnh báo hiện tượng El Niño có thể khiến mưa đến muộn trong tháng 9 và tháng 10, thời điểm cây cà phê thường ra hoa, qua đó ảnh hưởng đến vụ mùa niên vụ 2026/27.

Trước đó, ngày 8/7, Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ cho biết El Niño hình thành tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương trong tháng trước có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất trong hơn 75 năm. Hiện tượng này có thể kéo theo lũ lụt, hạn hán và biến động nhiệt độ trong nhiều tháng vào cuối năm, gây rủi ro cho hoạt động sản xuất cà phê tại châu Á và Nam Mỹ.

Ở chiều ngược lại, các dấu hiệu nguồn cung Brazil gia tăng đang hạn chế đà tăng của giá cà phê. Theo số liệu của Bộ Thương mại Brazil công bố hôm thứ Ba tuần trước, xuất khẩu cà phê nước này trong tháng 9 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 236.000 tấn.

Điều kiện sinh trưởng thuận lợi tại Brazil và Việt Nam cũng tạo áp lực giảm giá. Tại Brazil, lượng mưa cao hơn bình thường trong giai đoạn cây cà phê ra hoa có thể hỗ trợ sản lượng vụ 2026/27, qua đó làm tăng triển vọng nguồn cung trong năm tới.

Somar Meteorologia cho biết lượng mưa tại Minas Gerais, vùng trồng arabica chủ lực của Brazil, đạt 33,3 mm trong tuần kết thúc ngày 4/10, tương đương 104% mức trung bình lịch sử.

Tại Việt Nam, công ty dự báo thời tiết Vaisala nhận định lượng mưa dồi dào gần đây đã cải thiện độ ẩm đất, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển quả cà phê tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.

Diễn biến tồn kho tại các kho được ICE theo dõi cũng cho thấy sự khác biệt giữa hai dòng cà phê.

Tồn kho arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 217.646 bao vào ngày 15/9, trước khi phục hồi lên 260.654 bao vào ngày 30/9, mức cao nhất trong khoảng 2,25 tháng. Dù đã tăng trở lại, tồn kho arabica vẫn là yếu tố được thị trường quan tâm trong bối cảnh nguồn cung Colombia suy giảm.

Trong khi đó, tồn kho robusta tại ICE tăng lên 5.398 lô vào ngày 24/9, mức cao nhất trong 10,5 tháng, rồi giảm xuống 5.115 lô vào thứ Sáu tuần trước, thấp nhất trong ba tuần. Sự gia tăng tồn kho trước đó gây sức ép lên giá robusta, dù lượng dự trữ gần đây đã giảm.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 8/2026 đạt 12,6 triệu bao, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 11 tháng đầu niên vụ 2025/26, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 130,7 triệu bao, tăng 1% so với cùng kỳ niên vụ 2024/25.

Xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 10,9 triệu bao trong tháng 8, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng này trái ngược rõ rệt với xu hướng suy giảm theo mùa thường diễn ra trong giai đoạn tháng 7-8.

Tính chung 11 tháng đầu niên vụ 2025/26, tổng xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu đạt 113,7 triệu bao, tăng 0,8% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Robusta đóng góp lớn nhất vào đà tăng của xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu trong tháng 8, với khối lượng đạt 4,4 triệu bao, tăng tới 22,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng đầu niên vụ, xuất khẩu cà phê robusta tăng 11,8%, lên 45,6 triệu bao.

Mức tăng trong tháng 8 chủ yếu đến từ Việt Nam và Brazil, khi xuất khẩu robusta của hai nước lần lượt tăng 69,2% và 54,9%, đạt tương ứng 1,78 triệu bao và 0,96 triệu bao.