Ông Trump đề xuất đổi tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương thành 'Đại dương Trump'

Tổng thống Donald Trump lại gây chú ý với đề xuất đổi tên địa danh

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây chú ý với ý tưởng đổi tên các địa danh nổi tiếng khi đề xuất đổi tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương thành “Trump Ocean” (Đại dương Trump) hoặc “Ocean of the Americas” (Đại dương của châu Mỹ).

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Clarksville, bang Tennessee, ông Trump nói: “Trước khi rời nhiệm sở, tôi nghĩ chúng ta nên có một đại dương. Chúng ta có thể gọi là Trump Ocean hoặc Ocean of the Americas, kiểu như vậy”.

Ông Trump cho rằng, sau khi đã đổi tên một vùng biển và một hồ lớn, nước Mỹ “cần thêm một dòng sông và một đại dương”. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không đổi tên sông Hudson hay sông Mississippi.

Sau khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ (Gulf of America) trong các tài liệu liên bang của Mỹ.

Tháng 8-2026, ông tiếp tục chỉ đạo đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ trên các bản đồ và cơ sở dữ liệu của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, việc đổi tên một đại dương khó khăn hơn nhiều so với các địa danh nằm trong phạm vi quản lý của Mỹ.

Đại Tây Dương và Thái Bình Dương là các vùng biển quốc tế trải dài qua lãnh hải của nhiều quốc gia, vì vậy Washington không thể đơn phương áp đặt tên gọi mới.

Tổng thống có quyền chỉ đạo các cơ quan đặt tên địa lý của Mỹ áp dụng các tên gọi khác nhau cho mục đích sử dụng của chính phủ liên bang. Các tên gọi đó trở thành tiêu chuẩn chung cho tất cả các cơ quan liên bang.

Tuy nhiên, các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế, công ty tư nhân sẽ không bắt buộc phải công nhận hay có nghĩa vụ sử dụng tên gọi mới đó.

Dù vây, các dịch vụ bản đồ tư nhân như Google Maps và Apple Maps trước đây đã thay đổi tên chính thức cho một số địa danh địa lý nhất định dành cho người dùng Mỹ theo lệnh của ông Trump.

Theo Time