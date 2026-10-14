Thủ lĩnh Đoàn hiến kế trước thềm chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM vừa công bố danh sách các đơn vị chậm nộp tiền bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, trong đó Công ty Cổ phần Đồ Gỗ Casadora ghi nhận số tiền nợ gần 3 tỷ đồng. Đồ Gỗ Casadora là công ty con do Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành nắm giữ 60% tỷ lệ sở hữu, một doanh nghiệp đầu ngành cũng đang chìm trong khó khăn khi báo lỗ hơn 270 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026 và bị đưa vào diện kiểm soát cổ phiếu.