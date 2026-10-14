Thủ lĩnh Đoàn hiến kế trước thềm chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên
Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn đặt ra nhiều thách thức cho công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên. Từ thực tiễn cơ sở, các thủ lĩnh thanh niên ở Đà Nẵng đề xuất giải pháp nâng chất lượng cán bộ, củng cố tổ chức và đổi mới phương thức tập hợp thanh niên phù hợp với từng địa bàn.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-linh-doan-hien-ke-truoc-them-chuong-trinh-thu-tuong-doi-thoai-voi-thanh-nien-post1884686.tpo