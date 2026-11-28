Lê Thị Thảo trong lễ tốt nghiệp.

Hai lá đơn, chung một ước mơ nhập ngũ

Trong số những lá đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026 ở xã Hoằng Tiến, có một lá đơn đặc biệt không chỉ vì người viết là nữ mà còn bởi hành trang lên đường của cô gái ấy là nền tảng học vấn đáng nể: Tấm bằng giỏi Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản lý văn hóa, có cơ hội được giữ lại trường làm giảng viên. Tuy nhiên, khát vọng được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cho Tổ quốc khiến Thảo sẵn sàng gác lại mọi thứ, tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Đây không phải lần đầu tiên Thảo viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Năm 2025, khi đang theo học chương trình thạc sĩ, cô đã bày tỏ nguyện vọng với gia đình. Vì muốn con gái hoàn thành việc học, bố mẹ chưa đồng ý. Tôn trọng mong muốn của gia đình, Thảo tạm gác dự định, cất lá đơn tình nguyện và tập trung hoàn thành chương trình học. Dẫu vậy, mong muốn được khoác lên mình màu áo lính vẫn luôn được cô giữ trong lòng.

Năm 2026, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Thảo một lần nữa thuyết phục bố mẹ cho phép mình thực hiện nguyện vọng. “Em biết bố mẹ lo lắng con gái vào môi trường quân đội sẽ vất vả, trong khi em có thể có một công việc ổn định. Bố mẹ cũng bảo em suy nghĩ thật kỹ... nhưng được khoác màu xanh áo lính với em là ước mơ từ nhỏ”, Thảo tâm sự.

Trước sự kiên định của con gái và sau nhiều lần trò chuyện, thuyết phục, bố mẹ Thảo cuối cùng đã đồng ý. Lần này, lá đơn tình nguyện không còn phải cất đi mà đã được cô gửi đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoằng Tiến, chính thức mở ra cơ hội để Thảo thực hiện ước mơ đã ấp ủ từ những năm tháng tuổi thơ.

Hành trang lên đường

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề ngư nghiệp, nhưng tình yêu với màu áo lính đến với cô từ những bài học trên ghế nhà trường, qua hình ảnh người lính trong đời thật. “Những bài học khi em còn là học sinh, hay những hình ảnh người lính trong thiên tai, bão lụt, tình quân dân được nhìn thấy hàng ngày... khiến em yêu màu áo xanh từ lúc nào không biết”, Thảo chia sẻ.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoằng Tiến thăm hỏi, động viên Lê Thị Thảo.

Lê Thị Thảo chia sẻ thêm: “Em nghĩ, có rất nhiều con đường để mình thực hiện ước mơ, có người đi đường thẳng, nhưng cũng có người phải đi con đường xa hơn...”. Thảo chọn con đường học tập, nỗ lực hoàn thành chương trình đại học với tấm bằng loại giỏi tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, sau đó tiếp tục theo đuổi và hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa. Với Thảo, mỗi chặng đường học tập là “hành trang” cô sẽ mang theo vào môi trường quân ngũ.

Đặc biệt, năm 2025, Thảo có cơ hội cùng sinh viên của trường tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Những ngày tập luyện cùng các lực lượng đã mang đến cho cô nhiều trải nghiệm thú vị. Được hòa mình vào đội hình, làm quen với tác phong, kỷ luật và có dịp tiếp xúc gần gũi hơn với những người lính, Thảo cảm nhận rõ hơn về môi trường mà mình khát khao cống hiến.

Trong những ngày tập luyện, Lê Thị Thảo có dịp tiếp xúc, trò chuyện và quan sát cách các cán bộ, chiến sĩ tổ chức sinh hoạt, rèn luyện. Ấn tượng với cô không chỉ là tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc trong từng động tác, mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp và ý thức kỷ luật của mỗi người trong tập thể. Qua từng buổi tập, Thảo hiểu rằng để hoàn thành tốt một nhiệm vụ chung, mỗi cá nhân phải biết vượt qua giới hạn của bản thân, tuân thủ nguyên tắc và đặt trách nhiệm tập thể lên trên những thuận tiện riêng. Những điều tưởng chừng giản dị ấy giúp cô hiểu thêm về môi trường quân đội, đồng thời càng thêm mong muốn được thử sức, học tập và trưởng thành trong môi trường này. Thảo khẳng định “Em thích môi trường quân ngũ. Kỷ luật, nền nếp sẽ giúp em trưởng thành hơn, dù khó khăn đến mấy em cũng cố gắng vượt qua. Là thanh niên dù nam hay nữ phải có trách nhiệm cống hiến sức trẻ cho đất nước”.

Không chỉ chuẩn bị hành trang bằng kiến thức và những trải nghiệm thực tế, Thảo còn có thêm một dấu mốc trên hành trình hướng tới môi trường quân ngũ, đó là trở thành Đảng viên vào tháng 2/2026. Với Thảo, đây là hành trang để cô bước vào môi trường quân đội với ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người trẻ.

Hiện Thảo đã qua vòng sơ tuyển khám nghĩa vụ quân sự và đang chờ vòng 2. Cô hy vọng sẽ vượt qua các bước tuyển chọn để chính thức khoác lên mình màu xanh áo lính.

Hành trang lên đường của Thảo quả thật đã khiến nhiều người khâm phục. Cùng với nền tảng tri thức, Thảo còn mang theo tinh thần trách nhiệm, sự kiên định và ý thức cống hiến của một thanh niên trẻ, một đảng viên trẻ. Việc chủ động lựa chọn môi trường quân ngũ, sẵn sàng gác lại cơ hội nghề nghiệp riêng để thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc cho thấy khát vọng được đóng góp bằng chính sức trẻ của mình. Với hành trang ấy, tin rằng dù ở môi trường nào, Lê Thị Thảo cũng có cơ hội phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người trẻ hôm nay.