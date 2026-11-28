Tham dự chương trình có đồng chí Dương Thị Vui - Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng; Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 40 suất học bổng cho học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Dương Thị Vui - Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai trao chứng nhận hỗ trợ cho học sinh vượt khó trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Dương Thị Vui - Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai; lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh hoạt động trao học bổng, chương trình còn tổ chức giao lưu với những học sinh giàu nghị lực, có ý chí vượt khó trong học tập để các em có cơ hội bày tỏ ước mơ, dự định tương lai, đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên.

Học sinh giao lưu, chia sẻ về những ước mơ, dự định trong tương lai.

Học sinh cũng được tham gia các hoạt động tìm hiểu về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa và những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Lào Cai, tạo không khí giao lưu gần gũi, sôi nổi.

Đông đảo học sinh tham gia chương trình.

Chương trình góp phần tiếp thêm động lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững tin trên con đường học tập, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chung tay chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ của các tổ chức, doanh nghiệp.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Học bổng “Vì tương lai Việt Nam” do ấn phẩm Mực Tím - Báo Sài Gòn Giải Phóng triển khai từ năm 1995, nhằm đồng hành, hỗ trợ học sinh THPT trên cả nước. Từ năm 2013, chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Đến nay, hai đơn vị đã trao gần 5.000 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng cho học sinh vượt khó tại nhiều địa phương trên cả nước.