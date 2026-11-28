Những ngày này, căn nhà của ông Phan Hữu Chí (SN 1943), tại thôn Nam Trạch, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh trở nên đông vui hơn thường ngày. Họ hàng, bà con lối xóm lần lượt tìm đến thăm hỏi ông Phan Hữu Thao (SN 1958, em trai ông Chí) - người được cấp Bằng Tổ quốc ghi công và công nhận là liệt sĩ.

Ngồi trên chiếc xe lăn với đôi tay co quắp, mái tóc ông Thao đã bạc trắng, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn. Khi có người hỏi đến ký ức chiến tranh, ông Thao nửa nhớ nửa quên.

Họ hàng, bà con lối xóm lần lượt tìm đến thăm hỏi ông Phan Hữu Thao trở về sau hơn 40 năm lưu lạc tại Campuchia.

“Không nghĩ anh Thao còn sống”

Ông Thao là con thứ ba trong một gia đình thuần nông có 5 anh em ở thôn Bình Thành, xã Hương Bình, huyện Hương Khê trước đây (nay là thôn Nam Trạch, xã Hương Bình). Lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có cha từng tham gia kháng chiến chống Pháp và người chú ruột là liệt sĩ, tinh thần yêu nước đã sớm thấm vào anh em ông. Đặc biệt, cả 5 anh em trong nhà đều lần lượt lên đường nhập ngũ, gác lại việc riêng để cống hiến sức trẻ cho đất nước.

Tháng 8/1976, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng trai Phan Hữu Thao tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được điều động về công tác tại một đơn vị thuộc Mặt trận 479. Năm 1978, ông theo đơn vị sang Campuchia thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Ông Phan Hữu Thao người từng được công nhận liệt sĩ nay trở về.

Cuối năm 1983, trong một lần được về phép, ông Thao tổ chức đám cưới với cô gái cùng làng. Hạnh phúc vợ chồng chưa được bao lâu, năm 1984, người lính trẻ gác lại việc riêng để lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ.

Ngày người lính lên đường, người mẹ cùng người vợ trẻ ra tận cuối làng tiễn con, tiễn chồng vào chiến trận với lời hẹn ước “sớm trở về”. Những ngày đầu, gia đình vẫn mang niềm tin ngóng chờ tin tức. Thế nhưng, năm tháng qua đi, những thanh niên cùng đợt nhập ngũ lần lượt trở về, riêng ông Thao vẫn bặt vô âm tín. Từ đó, gia đình nhiều lần dò hỏi đồng đội, tìm liên hệ với các đơn vị quân đội và gửi đơn tới cơ quan chức năng để mong tìm được tung tích người thân.

Đến năm 1992, gia đình nhận giấy báo tử. Theo hồ sơ lưu trữ, ông Thao nhập ngũ tháng 8/1976, được xác định hy sinh ngày 20/1/1986 khi làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia, với quân hàm Thượng sĩ. Ngày 25/5/1992, giấy báo tử được lập; đến tháng 7 cùng năm, gia đình được cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phan Hữu Thao được gia đình lưu giữ.

Nhận giấy báo tử, người mẹ lính - Lê Thị Ả đã trải qua nhiều năm chờ đợi, đau đáu tìm con, suy sụp khi nhận tin dữ. Bà đau ốm triền miên rồi qua đời năm 1996, mang theo nỗi mong ngóng chưa thành.

Người vợ của ông Thao cũng từng có một quãng thời gian dài ở vậy, thờ chồng và chăm sóc bố mẹ chồng. Nhưng hai người chưa kịp có con, chồng lại biệt tích suốt nhiều năm. Sau những lời động viên của gia đình, bà đành bước tiếp, xây dựng cuộc sống riêng.

“Ngày nhận báo tử, mọi hy vọng về anh Thao đều không còn. Mẹ tôi sinh bệnh rồi mất, gia đình buồn, nhớ thương nhiều lắm. Ngày anh lên đường mới cưới vợ, chưa có con. Suốt thời gian sau đó gia đình dò hỏi thông tin từ đồng đội với mong muốn tìm được hài cốt của anh, vì ai cũng nghĩ anh đã hy sinh”, ông Phan Thúc Luyện (SN 1962, em trai ông Thao) chia sẻ.

Ngày trở về

Hàng chục năm qua, người thân trong gia đình vẫn không thôi hy vọng để tìm kiếm thông tin của ông Thao. Những cuộc hỏi thăm đồng đội, tìm kiếm qua các hội cựu chiến binh, đăng thông tin lên mạng xã hội được thực hiện với mong muốn tìm thấy dù chỉ một manh mối về người thân.

Giữa năm 2023, sau bài viết tìm kiếm thông tin “liệt sĩ Phan Hữu Thao” được đăng lên mạng xã hội, một người đồng đội tên Nguyễn Thái Sơn, quê Hà Nội, từng tham gia chiến trường và hiện sinh sống tại Campuchia, tình cờ đọc được thông tin gia đình đăng tải. Qua những manh mối có được, ông Sơn thông báo với người thân rằng ông Thao có thể vẫn còn sống, hiện đang ở Campuchia.

“Cha ơi, khả năng chú Thao còn sống, đang ở Campuchia. Sau bài đăng, vừa có người báo với con vậy”, ông Phan Hữu Chí (anh trai ông Thao) kể lại cuộc điện thoại thông báo từ người con trai.

Ông Phan Hữu Chí chia sẻ khoảnh khắc ngày gặp lại em trai.

Nhận tin, gia đình lập tức tìm cách kết nối qua điện thoại, gọi video để xác minh. Khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông bên kia màn hình, những người thân nhận ra nhiều nét quen thuộc của ông Thao. Cả nhà vỡ òa, liên tục nhắc nhau: “Đúng là bác/chú Thao đây rồi”.

Nhưng khi người thân hỏi tên tuổi, quê quán, hỏi về những người trong gia đình, ông Thao không thể trả lời, chỉ lắc đầu vì gần như ký ức trước đó về quê hương, gia đình đã bị đánh mất trước đó.

Ông Phan Hữu Chí cho biết, năm 2024, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương và làm các thủ tục sang Campuchia để tìm gặp, xác minh thông tin về em trai.

Tại đây, qua lời kể của gia đình ân nhân, người thân mới hay năm xưa họ phát hiện ông Thao nằm mê man, bất tỉnh giữa rừng. Biết ông là bộ đội Việt Nam, họ đã đưa về nhà tận tình cứu chữa, chăm sóc rồi chỉ cách làm mướn kiếm sống.

Nơi đất khách quê người, ông Thao sống tại một vùng núi biên giới xa xôi, nay đây mai đó làm thuê để mưu sinh, không có nhà cửa ổn định. Đến năm 2000, ông nên duyên cùng con gái của gia đình đã cưu mang mình và lần lượt có với nhau 3 người con (1 trai, 2 gái), nhưng cuộc sống vẫn còn rất nhiều thiếu thốn, vất vả.

Ông Phan Hữu Thao bên người vợ.

“Khi sang gặp được em tôi mừng lắm, cũng không nghĩ là em còn sống. Hai anh em ôm nhau òa khóc. Dù cuộc sống bên đấy vô cùng khó khăn, vất vả nhưng em còn sống trở về đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi”, ông Chí xúc động nhớ lại.

Sau thời gian dài xác minh và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đến tháng 10/2026, gia đình đón ông Thao trở về quê hương. Ngày đặt chân về lại mảnh đất chôn rau cắt rốn, đứng trước phần mộ của cha mẹ, ông Thao không kìm được xúc động mà bật khóc nức nở.

Hiện nay, do sức khỏe của ông Thao ngày càng giảm sút, người vợ ở Campuchia cũng đã sang Việt Nam để chăm sóc chồng. Bên cạnh đó, gia đình đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện các thủ tục đề xuất cấp lại giấy tờ tùy thân và giải quyết các chế độ liên quan cho ông.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Hương Bình xác nhận, ông Phan Hữu Thao trước đây từng được cấp Bằng Tổ quốc ghi công và công nhận là liệt sĩ; gia đình ông có truyền thống cách mạng. Theo vị lãnh đạo này, sau khi ông Thao trở về địa phương, chính quyền xã đang phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ gia đình làm thủ tục cấp lại giấy khai sinh, căn cước công dân để khôi phục quyền công dân cho ông Thao. "Năm 2024, khi gia đình trình báo việc ông Thao còn sống, chính quyền huyện cũ đã về làm việc với gia đình. Hiện địa phương cũng tiến hành các quy trình báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và thực hiện các chế độ chính sách liên quan theo đúng quy định", lãnh đạo UBND xã Hương Bình.