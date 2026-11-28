Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn dự và trao quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy giữ chức Giám đốc Đại học Huế, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học trong gần 70 năm xây dựng, phát triển Đại học Huế. Bộ trưởng đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng trung tâm học thuật xuất sắc, lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi; đổi mới quản trị, phát huy nguồn lực, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu triển khai quyết liệt lộ trình phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, hướng tới mô hình đại học tinh hoa, đại học nghiên cứu có chất lượng và uy tín quốc tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy cam kết cùng tập thể lãnh đạo xây dựng Đại học Huế theo bốn trụ cột ABCD: ưu tú trong học thuật, hiệu quả trong quản trị, uy tín trong phục vụ cộng đồng và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Ông nhấn mạnh con người là chủ thể, chất lượng là yêu cầu xuyên suốt, kết quả thực chất là thước đo điều hành.

Đây cũng là những định hướng từng được ông đề cập trong thư ngỏ gửi cán bộ, viên chức, người lao động và người học Đại học Huế tháng 6/2026, khi mới được giao quyền Giám đốc. Trong thư, ông cam kết xây dựng môi trường làm việc dân chủ, minh bạch, trân trọng tài năng và ghi nhận tương xứng những đóng góp của mỗi cá nhân.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy sinh năm 1969, tại thành phố Huế; là giáo sư, tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa. Trước khi được bổ nhiệm, ông là Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Y-Dược, Đại học Huế.