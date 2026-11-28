Các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng thảo luận, đánh giá các công trình, cụm công trình được lựa chọn, xem xét trao tặng Giải thưởng.

Sau công bố Quyết định số 3792 ngày 21/11/2026 của UBND thành phố về việc thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng thành phố - Giải thưởng Cố đô về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ V, năm 2026 gồm 9 thành viên, Ban Tổ chức Giải thưởng tiến hành họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng thành phố nhằm thảo luận, đánh giá các công trình, cụm công trình do các Hội đồng chuyên ngành đề xuất xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ V, năm 2026.

Theo Thông báo số 5813 ngày 9/11/2026 của Ban Tổ chức Giải thưởng danh sách các công trình, cụm công trình được các Hội đồng chuyên ngành lựa chọn, đề nghị tiếp tục xem xét, xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ V, năm 2026 có 21 công trình, cụm công trình thuộc 5 lĩnh vực: Y dược; tự nhiên; xã hội và nhân văn; nông nghiệp và môi trường; kỹ thuật, công nghệ và chuyển đổi số. Trong đó, có 5 giải A ở cả 5 lĩnh vực; 6 giải B ở 5 lĩnh vực; 4 giải Nhà nghiên cứu nữ xuất sắc; 2 giải Nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc và 4 giải Ấn phẩm khoa học ảnh hưởng.

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Huế, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đặc biệt lưu ý nguyên tắc bảo đảm công bằng, dân chủ, khách quan; biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Từ danh sách do Hội đồng chuyên ngành đề xuất và căn cứ cơ cấu giải thưởng quy định, Hội đồng thành phố xem xét, lựa chọn danh sách đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xét tặng 13 giải, gồm: 5 giải A, 5 giải B và 3 giải thưởng đặc thù.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND thành phố được quyết định điều chỉnh số lượng giải giữa các lĩnh vực, loại hình nhưng không vượt tổng số giải quy định.

Tại cuộc họp, Hội đồng xét tặng Giải thưởng cũng lưu ý không nên hiểu cơ cấu 13 giải là bắt buộc phải trao đủ; việc đề xuất phải căn cứ ngưỡng điểm, kết quả đánh giá và cơ cấu giải thưởng theo Quy chế.