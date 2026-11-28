Men theo bậc thang cam lên nóc chợ, người dân và du khách khám phá không gian đọc sách lộng gió, nhìn ra phố cổ. Ngôi chợ 137 tuổi nhờ đó có thêm điểm hẹn mới trong mùa lễ hội.

Leo bậc thang cam lên một góc Hà Nội ít người biết

“Đây có thể là sự bù đắp muộn màng của mùa thu”, nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Giao (Giao Cùn), người có hàng trăm video về văn hóa, lịch sử Việt, nhận xét về không gian gác mái chợ Đồng Xuân. Cô gợi ý khu vực sân mái cho ai muốn tìm chỗ đọc sách và tận hưởng chút thu muộn của Hà Nội. Theo Quỳnh Giao, gam cam cùng họa tiết “trời tròn đất vuông” của SHB thổi làn gió mới vào tầng mái vốn ít người biết này.

Đến Đồng Xuân, phần lớn người dân và du khách chỉ quanh quẩn ở các tầng hàng, sân mái hầu như chưa từng đón khách. Năm nay, lần đầu khu mái của ngôi chợ trăm tuổi mở cửa cho công chúng với không gian nghệ thuật độc đáo.

“Hành trình khám phá bắt đầu từ bậc thang màu cam của SHB, đưa tôi lên góc Hà Nội mà mình ít có cơ hội nhìn thấy. Phía dưới vẫn rộn ràng tiếng mua bán, phía trên mình vẫn có thể đọc sách, trò chuyện và tận hưởng khoảng lặng khác của Đồng Xuân”, TikToker Tuyn.Hadi kể. Trên sân mái là khu đọc sách ngoài trời, người dân, du khách chọn sách, tìm chỗ ngồi rồi thong thả ngắm phố cổ từ trên cao.

Gác mái Đồng Xuân, không gian đọc sách lộng gió nhìn ra phố cổ.

Với nhà sáng tạo nội dung Diệu Linh, gác mái là điểm dừng chân đáng ghé. Cô nói: “Bên dưới nhộn nhịp bao nhiêu thì gác mái lại chill bấy nhiêu. Không phải lúc nào cũng có cơ hội đọc sách giữa ngôi chợ lâu đời như thế này. Tôi đi hết một vòng mà lưu luyến không muốn về”. Bàn cờ, kệ sách, góc vườn nhỏ khiến góc nào trên gác mái cũng thành khung hình check-in.

Lên sân mái hoàn toàn tình cờ, nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Hoa được chú bảo vệ chỉ đường lên tầng thượng. “Bây giờ tôi mới biết có góc đọc sách thú vị trên này”, cô nói. Đến chợ vốn để ăn uống, mua sắm, giờ Hoa có thêm chỗ ngồi lại, khám phá và chụp ảnh.

Diễn viên Bảo Hân cũng thích thú với không gian gác mái. “Là người con Hà Nội, tôi không thể không đến. Lần đầu gác mái chợ Đồng Xuân mở cửa đón khách với góc đọc sách do SHB đồng hành, tôi phải rủ bà nội lên mới được”, Bảo Hân nói. Tại gác mái còn có buổi biểu diễn âm nhạc và chiếu phim, kéo dài đến hết lễ hội.

TikToker Giao Cùn, Quỳnh Hoa, Diệu Linh (từ trái sang) khám phá không gian gác mái chợ Đồng Xuân.

Chợ Đồng Xuân vừa lạ vừa quen

Trong cảm nhận của Giao Cùn, chợ Đồng Xuân lúc này vừa lạ vừa quen. Quen vì vẫn là những dãy sạp, tiếng mời chào, mùi vải mới. Lạ vì giữa nhịp mua bán ấy có thêm sắc cam, có sách, có nghệ thuật len lỏi trong từng ngóc ngách “di sản sống” của Hà thành. Theo cô gái Gen Z đam mê kể chuyện văn hóa, lịch sử Việt, điều SHB muốn làm ở đây là kết hợp tự nhiên câu chuyện sáng tạo với văn hóa và sinh kế của người Hà Nội bao đời nay.

Trong khuôn khổ lễ hội, triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân” đặt 25 tác phẩm của nghệ sĩ trong nước và quốc tế dọc hành lang, chiếu nghỉ cầu thang và những góc khuất của chợ. Diễn viên Bảo Hân đi một vòng từ tầng 1 lên tầng 4 và nhận thấy mỗi tác phẩm đều có câu chuyện riêng, có chi tiết tinh tế đến mức phải để ý mới nhận ra. “Tôi tưởng mình đang ngồi uống trà đá với hai chú đánh cờ, nhưng thực ra đó là tranh”, cô kể.

Điều khiến diễn viên phim Về nhà đi con thích thú là các tác phẩm tái hiện hình ảnh thường nhật của Hà Nội và của người gắn bó với chợ. “Hồi bé bà nội đưa tôi ra chợ suốt, nhưng chưa lần nào thú vị như lần này. Thường mình thấy triển lãm ở nơi sang trọng, đây là lần đầu tôi thấy triển lãm nghệ thuật ở trong chợ”, Bảo Hân chia sẻ. Theo cô, hoạt động này góp phần gìn giữ giá trị văn hóa, đồng thời tạo thêm sức sống, sắc màu cho việc buôn bán của người dân.

Giữa lòng chợ, sàn catwalk của cuộc thi mix & match “Market to Mode” biến chính hàng hóa ở các sạp thành bộ trang phục cá tính. Từ vải vóc, phụ kiện đến vật dụng gắn với hoạt động mua bán thường ngày, qua cách kết hợp sáng tạo, đều thành chất liệu cho ý tưởng thời trang mới.

Theo Diệu Linh, không gian chợ quen thuộc với người Hà Nội nay tràn ngập sắc cam, năng lượng và trẻ trung hơn, mà vẫn giữ được nét mộc mạc, thân quen của Hà Nội xưa.

Cuộc thi tạo sân chơi cho người yêu thời trang thỏa sức sáng tạo, đồng thời gợi mở cách nhìn khác về hàng hóa, không gian thương mại và chất liệu văn hóa hiện diện trong đời sống đô thị.

Sắc cam SHB kết nối sáng tạo, văn hóa và sinh kế

Ghé booth SHB trên sân mái, khách có thể check-in, tham gia hoạt động tương tác, nhận nước uống miễn phí. Khách hàng mở tài khoản SHB ngay tại chỗ còn có cơ hội nhận khăn lụa hoặc móc khóa độc quyền làm kỷ niệm.

“Trước giờ tôi cứ nghĩ ngân hàng thì phải tiền nong, nhưng sự góp mặt của SHB làm tôi nghĩ khác hoàn toàn. Thương hiệu tài chính cũng có thể đồng hành để giá trị văn hóa được tiếp tục, được sáng tạo và tạo giá trị cho đời sống. Là người con Hà Nội yêu nghệ thuật và cũng làm nghệ thuật, tôi rất yêu tinh thần này của SHB”, diễn viên Bảo Hân nói.

Diễn viên Bảo Hân và TikToker Tuyn.Hadi (phải) thích thú với không gian nghệ thuật của SHB tại chợ Đồng Xuân.

Tuyn.Hadi nhìn thấy tinh thần đó ở cách khách tham quan đi lại trong chợ. Người đến xem triển lãm có dịp ghé các quầy, gặp người bán và hiểu thêm cuộc sống phía sau mỗi sạp hàng. Đó cũng là ý nghĩa của sự đồng hành SHB hướng đến, kết nối sáng tạo, văn hóa và sinh kế, để di sản có thêm cuộc gặp gỡ, người dân có thêm cơ hội và công nghiệp văn hóa có thêm động lực.

Tiểu thương cũng cảm nhận được sự thay đổi. Cô Trịnh Thị Thắng, bán quần áo trong chợ, cho biết lượng khách những ngày diễn ra sự kiện tăng nhiều, mong chợ có thêm hoạt động nghệ thuật để việc buôn bán vui vẻ, khởi sắc hơn.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 kéo dài đến hết ngày 28/11, đúng vào tháng Việt Nam lần đầu có Ngày Văn hóa 24/11 và cũng là tháng SHB tròn 33 tuổi.

Nhân kỷ niệm 33 năm thành lập, SHB truyền tải thông điệp “Cùng tỏa sáng” đến khách hàng và cộng đồng, hướng đến tiếp tục kiến tạo và lan tỏa giá trị tốt đẹp để mỗi người tỏa sáng theo cách riêng và góp sức vào sự phát triển của đất nước.

Với mục tiêu là ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, SHB đặt con người và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng, lấy chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới là động lực, ngân hàng xanh, phát triển bền vững là mục tiêu lâu dài.