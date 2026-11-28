Quang cảnh lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

Tham dự buổi lễ có TS. Vũ Thị Bình - Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, đội ngũ giảng viên cùng đông đảo học viên và người thân.

Đông đảo sinh viên và người thân tham dự Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

Tại buổi lễ, phân hiệu đã tổng kết công tác đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học đối với hai ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học. Theo báo cáo, tổng quy mô tuyển sinh của hai khóa đạt 155 học viên, trong đó ngành Giáo dục Mầm non có 86 học viên, ngành Giáo dục Tiểu học có 69 học viên. Công tác tuyển sinh được triển khai công khai, đúng đối tượng, điều kiện và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên.

TS. Vũ Thị Bình phát biểu chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực của các học viên.

Trong quá trình đào tạo, phân hiệu chú trọng tổ chức giảng dạy theo kế hoạch, bảo đảm nội dung chương trình và phân công giảng viên phù hợp với chuyên môn. Chương trình đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non và tổ chức hoạt động dạy học ở cấp tiểu học. Các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm và kiểm tra, đánh giá được triển khai theo quy định.

Các tân cử nhân chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Phân hiệu và giảng viên.

Dù phần lớn học viên vừa tham gia công tác chuyên môn, vừa đảm đương trách nhiệm gia đình, nhưng với tinh thần vượt khó, ý thức học tập và sự hỗ trợ của nhà trường, các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo.

TS. Vũ Thị Bình trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân.

Các tân cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học rạng rỡ trong ngày nhận bằng.

Kết quả, trong tổng số 152 học viên thuộc danh sách xét tốt nghiệp, có 150 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,7%. Trong đó, 13 học viên đạt loại Xuất sắc (8,7%), 89 học viên đạt loại Giỏi (59,3%), 47 học viên đạt loại Khá (31,3%) và 1 học viên đạt loại Trung bình (0,7%). Tỷ lệ học viên tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc đạt 68%.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Vũ Thị Bình - Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các học viên, đồng thời cảm ơn đội ngũ giảng viên, các đơn vị phối hợp và gia đình đã đồng hành, tạo điều kiện để học viên hoàn thành chương trình đào tạo.

Đồng chí mong muốn các tân cử nhân tiếp tục phát huy kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác; không ngừng tự học, đổi mới phương pháp giáo dục, giữ vững lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.