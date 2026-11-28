Dù thời tiết không thuận lợi, đông đảo sinh viên đến tham dự Ngày hội Tài chính số S-FinFest 2026. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngày hội thu hút khoảng 7.000 lượt sinh viên tham gia, trong đó có 2.000 lượt tham gia các hoạt động ban ngày và 5.000 lượt tại chương trình buổi tối.

Trong khuôn khổ ngày hội, sinh viên được tham gia tọa đàm S-FinTalk với chủ đề “Tài chính cá nhân thời đại số”; sân chơi kiến thức tài chính S-FinBattle với sự tranh tài của 4 đội đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố; trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tài chính số.

Đồng thời, sinh viên được hòa mình vào chương trình đại nhạc hội với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ trẻ; giao lưu, kết nối sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Sinh viên hào hứng tham gia tìm hiểu kiến thức về tài chính. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lê Công Hùng nhấn mạnh sự cần thiết trang bị kiến thức, kỹ năng tài chính số để sinh viên chủ động quản lý tài chính cá nhân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Ngày hội Tài chính số S-FinFest 2026 là hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng tài chính số cho thế hệ trẻ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia cuộc thi kiến thức tài chính S-FinBattle. Ảnh: NGỌC HÀ

S-FinFest 2026 là hành trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và SACOMBANK phối hợp tổ chức, gồm 12 tọa đàm S-FinTalk tại 9 tỉnh, thành phố và 3 ngày hội tài chính số tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.