Thanh Hoá không điều động nhà giáo khi nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Chia sẻ với những người mẹ đứng lớp

Sáng nào cũng vậy, cô Đinh Thị Quý, giáo viên Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương (xã Yên Khương, Thanh Hóa) đều bắt đầu ngày mới bằng việc chuẩn bị bữa sáng, đưa con đến lớp rồi mới trở về nhà chuẩn bị cho một ngày lên bục giảng. Với một giáo viên đang nuôi con nhỏ, quỹ thời gian vốn đã eo hẹp, những công việc tưởng chừng bình thường ấy đôi khi cũng trở thành áp lực.

Cô Quý chia sẻ, nuôi con nhỏ đã vất vả, với những giáo viên công tác xa nhà, không có chồng bên cạnh thì khó khăn càng nhân lên. Nhiều đồng nghiệp của cô phải đưa cả bà nội hoặc bà ngoại đi cùng để hỗ trợ chăm sóc con. Có người đành gửi con ở quê cho ông bà, cuối tuần mới tranh thủ trở về thăm con.

“Đối với giáo viên nữ, nhất là những người đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ, việc phải đi công tác xa nhà, thay đổi nơi làm việc có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống gia đình và việc chăm sóc con cái. Không phải ai cũng có điều kiện để đưa con theo hoặc nhờ người thân hỗ trợ. Có những người mẹ phải chấp nhận xa con trong thời gian dài để hoàn thành nhiệm vụ”, cô Quý bộc bạch.

Bởi vậy, khi biết UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, trong đó quy định không điều động giáo viên nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, cô Quý bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi.

Theo cô, đây không chỉ là quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của lao động nữ mà còn thể hiện sự thấu hiểu đối với những khó khăn rất đời thường của nhà giáo. Bởi phía sau mỗi giáo viên đứng lớp là một gia đình, những đứa trẻ cần được chăm sóc và sự vun vén của người mẹ.

“Chúng tôi rất vui khi chính sách đã tính đến hoàn cảnh của giáo viên nữ. Đây là sự quan tâm thiết thực, giúp những người mẹ yên tâm hơn trong công việc, không phải quá lo lắng trước nguy cơ phải thay đổi nơi công tác khi con còn quá nhỏ. Khi được quan tâm, chia sẻ, giáo viên cũng có thêm động lực để gắn bó với nghề và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, cô Quý chia sẻ.

Không chỉ giáo viên đang nuôi con nhỏ, những người từng trải qua quá trình điều động, biệt phái cũng thấu hiểu những áp lực khi phải công tác xa gia đình.

Cô Nguyễn Thị Hòa, giáo viên Trường THPT Lang Chánh được điều động, biệt phái từ Trường THPT Hoằng Hóa 2 đến công tác tại địa bàn miền núi. Dù các con đã ở độ tuổi tiểu học, THCS, việc phải công tác cách nhà hàng chục km, nhiều khi ở lại trường cả tuần mới về vẫn khiến cô không khỏi lo lắng.

“Các con tuy đã lớn hơn nhưng vẫn cần sự chăm sóc, quan tâm của mẹ. Những ngày ở trường, tôi luôn canh cánh nỗi lo các con ở nhà học hành, sinh hoạt ra sao, có gặp vấn đề gì không. Công việc đã có sự phân công thì mình phải cố gắng hoàn thành, nhưng thực sự không dễ dàng khi phải cân bằng giữa trách nhiệm ở trường và gia đình”, cô Hòa chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, cô Hòa cho rằng quy định không điều động giáo viên nữ đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi và những nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là rất hợp lý.

Đặc biệt, quy định không điều động nhà giáo có vợ hoặc chồng đang được điều động, biệt phái hoặc cử làm nhiệm vụ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng thể hiện sự thấu đáo trong xây dựng chính sách.

Điều động để nâng chất lượng, không bỏ quên hoàn cảnh nhà giáo

Những chia sẻ từ giáo viên cho thấy, việc điều động không đơn thuần là thay đổi vị trí công tác mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, tâm lý và trách nhiệm gia đình của mỗi nhà giáo. Vì vậy, việc xây dựng một quy chế cụ thể, có tính đến những trường hợp đặc thù được xem là bước đi cần thiết nhằm hài hòa giữa yêu cầu bố trí đội ngũ và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Thanh Hoá xem xét không điều động nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo Quyết định số 133 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, quy chế có hiệu lực từ ngày 23/11. Văn bản quy định rõ đối tượng, nguyên tắc, thời hạn điều động và các trường hợp không thực hiện điều động.

Theo đó, có 6 nhóm nhà giáo được xem xét điều động nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp đội ngũ, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và nâng cao chất lượng giáo dục.

Cụ thể, gồm nhà giáo thuộc danh sách biên chế dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại các cơ sở giáo dục hoặc do biến động về quy mô lớp học, môn học, ngành, nghề đào tạo; nhà giáo có nguyện vọng được điều động đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm thứ ba là những nhà giáo đã hoàn thành thời gian được điều động đến công tác tại địa bàn khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tiếp đến là nhà giáo có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý, có khả năng hỗ trợ nâng cao chất lượng cho cơ sở giáo dục hoặc hỗ trợ chuyên môn cho cơ quan quản lý giáo dục.

Nhóm thứ năm là nhà giáo được quy hoạch hoặc bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, được điều động nhằm bố trí, sắp xếp đội ngũ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoặc bảo đảm không giữ chức vụ quá thời hạn theo quy định.

Cuối cùng là nhà giáo không thuộc 5 nhóm trên nhưng được cơ quan có thẩm quyền điều động có thời hạn để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đang thiếu nhà giáo hoặc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục.

Đáng chú ý, bên cạnh việc xác định rõ các trường hợp được điều động, quy chế cũng dành sự quan tâm đến những nhà giáo có hoàn cảnh đặc thù. Trong đó, không thực hiện điều động đối với nhà giáo nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quy định này cũng áp dụng với nhà giáo có vợ hoặc chồng đang được điều động, biệt phái hoặc cử làm nhiệm vụ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, nhà giáo thuộc trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng không thuộc diện điều động.

Đánh giá về quy chế mới, bà Đào Thị Yên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú (phường Hạc Thành), cho rằng những quy định trên thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là những người có hoàn cảnh gia đình cần được ưu tiên, bảo vệ.

“Đây là chính sách rất nhân văn, phù hợp với thực tiễn và chắc chắn sẽ khiến giáo viên phấn khởi. Khi xây dựng phương án điều động, bên cạnh yêu cầu bố trí, sắp xếp đội ngũ, cơ quan quản lý đã quan tâm đến hoàn cảnh, điều kiện sống và những khó khăn riêng của từng nhà giáo. Điều đó giúp giáo viên cảm nhận được sự chia sẻ, động viên và trách nhiệm của ngành đối với người lao động”, bà Yên chia sẻ.

Theo bà Yên, trong thực tế, mỗi giáo viên có một hoàn cảnh khác nhau. Có người đang nuôi con nhỏ, có người có vợ hoặc chồng cũng công tác xa nhà, có người đang phải chăm sóc người thân đau ốm hoặc gặp những biến cố trong cuộc sống. Nếu chỉ căn cứ vào yêu cầu bố trí nhân sự mà chưa xem xét đầy đủ các yếu tố này thì có thể tạo thêm áp lực cho giáo viên.

Có thể thấy, Quy chế điều động nhà giáo của tỉnh Thanh Hóa không chỉ hướng đến mục tiêu sắp xếp đội ngũ hợp lý, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ mà còn đặt yếu tố con người vào quá trình thực hiện chính sách. Sự quan tâm đến những người mẹ đang nuôi con nhỏ, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chính là điểm nhấn giàu tính nhân văn, góp phần tạo sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.