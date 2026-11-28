SẴN SÀNG TRAO CÁC SUẤT HỌC BỔNG

Bước vào năm học 2026 - 2027, bằng tất cả tinh thần cộng đồng trách nhiệm, Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp tiếp tục được khởi động, làm “cầu nối” tiếp sức cho những ước mơ đến trường của HS, SV có hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm này, Chương trình đã sẵn sàng các suất học bổng trao tay cho HS, SV.

Đồng chí Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2025 - 2026 cho học sinh. Ảnh: SỬU MINH

Đó cũng chính là nhờ sự nỗ lực rất lớn từ các đơn vị phối hợp tổ chức, nhất là đơn vị tài trợ kinh phí thực hiện: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang.

Trong tổng số 105 suất học bổng được Chương trình trao lần này, có 25 suất dành cho HS tiểu học (3 triệu đồng/suất), 25 suất dành cho HS trung học cơ sở (THCS) với mỗi suất 3 triệu đồng, 25 suất dành cho HS trung học phổ thông (THPT) với mỗi suất 4 triệu đồng) và 30 suất dành cho SV (5 triệu đồng/suất).

Chương trình học bổng hỗ trợ cho các HS, SV có hoàn cảnh khó khăn như: Khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo, cận nghèo… vượt khó đến trường, tiếp tục thực hiện ước mơ để sống tốt và cống hiến cho cộng đồng, xã hội.

Đằng sau niềm vui đến trường của nhiều HS, SV có hoàn cảnh khó khăn là những nỗi lo về học phí, sinh hoạt phí và gánh nặng kinh tế gia đình. Có em mất đi người thân, có em bị khuyết tật, hay phải chứng kiến cha mẹ chống chọi với bệnh tật, sống trong hoàn cảnh gia đình túng thiếu… Với những hoàn cảnh ấy, việc được bước chân đến trường là cả một hành trình vượt khó, để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Nhà báo Nguyễn Thị Bạch Vân, nguyên Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp) trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2025 - 2026 cho học sinh. Ảnh: SỬU MINH

Với những gia đình còn chật vật lo từng khoản chi, học phí trong từng năm học có thể trở thành áp lực lớn. Vì vậy, một suất học bổng được trao đúng thời điểm không chỉ giúp giải quyết phần nào khó khăn trước mắt, mà còn mang đến sự an tâm cho cả người học lẫn gia đình.

Cảm xúc ấy thể hiện rõ qua chia sẻ của em Đoàn Huệ Tâm, HS lớp 12 Sinh 2, Trường THPT Chuyên Tiền Giang, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện, Tâm sống với người bà đã nghỉ hưu từ lâu, tuổi cao, không còn sức lao động. Cuộc sống của bà cháu Tâm chủ yếu dựa vào khoản lương hưu để trang trải chi phí hằng ngày và nuôi em ăn học.

Khi biết mình được nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ”, Tâm không giấu được sự xúc động và lập tức báo tin ngay cho bà của mình. “Với em, khoản học bổng này không chỉ giúp giải quyết một phần khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm động lực để em thực hiện ước mơ bước vào giảng đường đại học, để trở thành một giáo viên”, Tâm bày tỏ niềm vui.

Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp sẽ diễn ra vào ngày 29-11 tới đây.

Chương trình sẽ trao 105 suất học bổng cho 105 HS, SV có hoàn cảnh khó khăn của các trường tiểu học, THCS, THPT và cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp, với tổng giá trị 400 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ.

Với định suất học bổng khá cao, HS, SV thuộc đối tượng thụ hưởng của Chương trình có điều kiện tốt hơn để vượt khó, học tốt.

Hay như trường hợp của em Thái Quốc Đạt (xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp), hiện là SV ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Cha mẹ mất, em nương tựa vào sự chăm lo của bà ngoại đã lớn tuổi, sức yếu, nên cuộc sống và con đường đến trường của Đạt chưa bao giờ là dễ dàng.

Với 4 năm liên tiếp nhận được học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, Đạt phấn khởi chia sẻ: “Học bổng không chỉ giúp em trang trải phần nào chi phí học tập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, mà còn tiếp thêm động lực để em nỗ lực học tốt, sớm trở thành chỗ dựa cho bà của mình”.

Giữa những lo toan đó, học bổng “Chắp cánh ước mơ” trở thành nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp các HS, SV có thêm điều kiện theo đuổi việc học. Sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp các em phần nào vơi bớt gánh nặng trước mắt, mà còn là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin để các em bền bỉ vươn lên, đúng với ý nghĩa mà Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” hướng tới.

HÀNH TRÌNH MÃI TIẾP NỐI

Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” ra đời từ năm 2006, do Nhà báo Nguyễn Thị Bạch Vân, nguyên Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp) khởi xướng, được đồng hành từ ông Dương Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hùng Vương, với mong muốn là cầu nối, là điểm tựa để HS,SV thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Các đại biểu chụp ảnh cùng các học sinh, sinh viên nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2025 - 2026. Ảnh: SỬU MINH

Giai đoạn đầu, Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” do Công ty cổ phần Hùng Vương tài trợ. Đến năm 2023, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tiếp nối tài trợ kinh phí thực hiện Chương trình cho đến nay.

Đến nay, Chương trình trao học bổng cho 1.975 lượt HS, SV có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có 268 lượt HS tiểu học, 432 lượt HS THCS, 535 lượt HS THPT và 740 lượt SV.

Tổng giá trị của Chương trình đã trao đến nay được 4,546 tỷ đồng. Riêng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, qua 4 năm đã trao 405 suất học bổng (99 suất cho HS tiểu học, 98 suất cho HS THCS, 99 suất cho HS THPT và 109 suất cho SV); tổng giá trị 1,35 tỷ đồng.

Điểm khác biệt của Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” chính là sự kế thừa và tiếp nối của những HS, SV được nhận học bổng các năm trước, nếu vượt khó, học tốt sẽ tiếp tục nhận cho đến khi tốt nghiệp ra trường.

Hiệu quả lớn nhất của Chương trình được khẳng định bằng chính hành trình trưởng thành của SV đã hoàn thành việc học, tìm được công việc ổn định.

Từ những câu chuyện đời thực, trong 21 năm qua, Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” đã lặng lẽ kết nối nguồn lực xã hội, nâng đỡ HS, SV có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình đến trường.

Chương trình đã trở thành một biểu tượng đẹp của tinh thần khuyến học, góp phần đáng kể thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập.

Có em trưởng thành trong môi trường chuyên môn cao, trở thành bác sĩ, kỹ sư; có em tiếp tục con đường học thuật với vai trò nghiên cứu sinh.

Điều đặc biệt là có rất nhiều HS THPT nhận học bổng và bước tiếp vào đại học, cao đẳng để tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Với sự đồng hành bền bỉ của các tổ chức và cộng đồng, Chương trình mãi tiếp nối hành trình cùng HS, SV vượt khó. Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ về tài chính, Chương trình lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để những ước mơ tiếp tục được thắp sáng, đảm bảo rằng không một HS, SV hiếu học nào phải lùi bước trước những thử thách của cuộc đời.