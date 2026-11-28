Các đại biểu tham dự tổng kết, trao giải các hội thi

Hai hội thi được triển khai từ tháng 9/2026, thu hút đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tại các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, học sinh tiểu học tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức tranh vẽ khổ A3; học sinh THCS, THPT thực hiện bài viết tự luận viết tay trên giấy A4, không quá 1.500 từ.

Đối với hội thi dành cho giáo viên, mỗi thí sinh xây dựng một bộ sản phẩm gồm kế hoạch bài dạy hoặc kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục kèm bài giảng điện tử.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các học sinh

Ban Tổ chức trao giải cho các học sinh đoạt giải Ba

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức, hội thi dành cho học sinh có 549 bài dự thi, gồm 218 bài cấp tiểu học, 190 bài cấp THCS và 141 bài cấp THPT. Hội thi dành cho cán bộ quản lý, giáo viên có 235 bài, trong đó cấp tiểu học có 100 bài, cấp THCS có 74 bài và cấp THPT có 61 bài.

Ban Tổ chức trao giải cho các học sinh đoạt giải Nhất

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nhiều bài dự thi của học sinh được đầu tư về nội dung, hình thức, thể hiện nhận thức về tác hại của ma túy, khả năng nhận diện các phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ và đề xuất những giải pháp thiết thực để phòng tránh.

Các sản phẩm của giáo viên cũng cho thấy sự chủ động đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ số, xây dựng tình huống thực tế để hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ, rèn luyện kỹ năng từ chối và tự bảo vệ bản thân trước tệ nạn ma túy.

Ban Tổ chức trao giải cho các giáo viên đoạt giải Ba của hội thi

Ban Tổ chức trao giải cho các giáo viên đoạt giải Nhì của hội thi

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 60 giải cho học sinh có bài dự thi xuất sắc, gồm 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 33 giải Khuyến khích. Đối với hội thi dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, Ban Tổ chức trao 60 giải, gồm 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 33 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải cho các giáo viên đoạt giải Nhất của hội thi

Thông qua các hội thi góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy trong nhà trường. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy trong học đường.