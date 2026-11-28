Trao 120 giải tại các hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026
Sáng 28/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh và Hội thi “Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy” dành cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông năm 2026.
Hai hội thi được triển khai từ tháng 9/2026, thu hút đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tại các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, học sinh tiểu học tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức tranh vẽ khổ A3; học sinh THCS, THPT thực hiện bài viết tự luận viết tay trên giấy A4, không quá 1.500 từ.
Đối với hội thi dành cho giáo viên, mỗi thí sinh xây dựng một bộ sản phẩm gồm kế hoạch bài dạy hoặc kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục kèm bài giảng điện tử.
Theo tổng hợp của Ban Tổ chức, hội thi dành cho học sinh có 549 bài dự thi, gồm 218 bài cấp tiểu học, 190 bài cấp THCS và 141 bài cấp THPT. Hội thi dành cho cán bộ quản lý, giáo viên có 235 bài, trong đó cấp tiểu học có 100 bài, cấp THCS có 74 bài và cấp THPT có 61 bài.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nhiều bài dự thi của học sinh được đầu tư về nội dung, hình thức, thể hiện nhận thức về tác hại của ma túy, khả năng nhận diện các phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ và đề xuất những giải pháp thiết thực để phòng tránh.
Các sản phẩm của giáo viên cũng cho thấy sự chủ động đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ số, xây dựng tình huống thực tế để hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ, rèn luyện kỹ năng từ chối và tự bảo vệ bản thân trước tệ nạn ma túy.
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 60 giải cho học sinh có bài dự thi xuất sắc, gồm 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 33 giải Khuyến khích. Đối với hội thi dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, Ban Tổ chức trao 60 giải, gồm 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 33 giải Khuyến khích.
Thông qua các hội thi góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy trong nhà trường. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy trong học đường.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/trao-120-giai-tai-cac-hoi-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-ma-tuy-nam-2026-5109228.html