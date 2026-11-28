Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. (Ảnh: TTXVN)

Nghị định gồm 5 chương, 23 điều quy định người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam, bao gồm: Điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn và phương thức tổ chức thực hiện công việc của người nước ngoài tại cơ sở giáo dục. Điều kiện, tiêu chuẩn chung, tuyển dụng, ký kết hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, quản lý, quản lý chuyên môn; yêu cầu đối với việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý chuyên môn đối với người nước ngoài tại cơ sở giáo dục. Quyền và trách nhiệm của người nước ngoài và của cơ sở giáo dục. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong quản lý hoạt động, chuyên môn của người nước ngoài tại cơ sở giáo dục.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và các trường thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, các trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở giáo dục khác (gọi chung là cơ sở giáo dục); cơ quan, tổ chức và các cá nhân liên quan việc tuyển dụng, sử dụng người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại Việt Nam.

Nghị định quy định: Người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định và các điều kiện tương ứng vị trí công việc theo quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Người nước ngoài hoạt động nghề nghiệp nhà giáo phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này, quy định của Luật Nhà giáo và pháp luật liên quan.

Người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục không thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đang trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; vị trí, công việc dự kiến đảm nhiệm thuộc trường hợp pháp luật cấm hoặc hạn chế người nước ngoài đảm nhiệm vì lý do quốc phòng, an ninh, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2027.