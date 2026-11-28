Ngày 28/11, ông Lô Minh Điệp - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (Nghệ An) cho biết, Trường PTNT TH&THCS Tri Lễ vừa có báo cáo gửi UBND xã và các đơn vị liên quan về vụ việc một nữ sinh bị nhóm bạn bạo hành ngay trong lớp học.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh đứng cạnh bàn học, bị nhóm bạn chửi bới, yêu cầu quỳ xuống xin lỗi. Trong lúc nữ sinh đang nói lời xin lỗi, nhóm bạn liên tiếp dùng tay cấu, tát và dùng chân đạp vào mặt em.

Nữ sinh L.H.S. bị bạn đạp vào mặt rồi bắt quỳ giữa lớp xin lỗi.

Đoạn clip nữ sinh bị hành hung lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, lo ngại về tình trạng bạo lực học đường.

Theo báo cáo của Trường PTNT TH&THCS Tri Lễ, vụ việc xảy ra trước đó vào ngày 25/11 tại điểm trường Nậm Nhoóng. Các học sinh liên quan đều học lớp 7A.

Qua xác minh, nhà trường xác định 3 học sinh có hành vi đánh bạn gồm: H.Q.T., L.T.H.T. và L.T.T.H. Nữ sinh bị đánh là em L.H.S. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa các em học sinh.

Cụ thể, trước đó vào ngày 24/11, nữ sinh L.H.S. đi học về và kể với bố về việc mình bị 3 bạn học đánh. Sáng 25/11, bố của S. đến trường hỏi 3 nữ sinh mà con gái cho là đã đánh mình. Tuy nhiên, những học sinh này không thừa nhận sự việc. Sau khi người bố ra về thì S. bị nhóm bạn hành hung, bắt quỳ giữa lớp để xin lỗi về việc trên.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu các học sinh liên quan viết bản tường trình, làm rõ hành vi và trách nhiệm của mình. Phụ huynh của các học sinh liên quan cùng đại diện Tổ an ninh bản Nậm Nhoóng cũng được nhà trường mời đến làm việc để phối hợp giải quyết.

Tại buổi làm việc, các học sinh có hành vi đánh bạn nhận thức được việc làm sai trái, xin lỗi nữ sinh bị đánh và cam kết không tái phạm. Gia đình các em cũng thống nhất lập biên bản, phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em. Riêng học sinh bị bạn đánh hiện đã ổn định tâm lý và sức khoẻ.

UBND xã Tri Lễ đã yêu cầu Trường PTNT TH&THCS Tri Lễ theo dõi tình hình sức khoẻ, diễn biến tâm lý của học sinh; thành lập Hội đồng kỷ luật nhà trường để xem xét, áp dụng hình thức xử lý các học sinh phù hợp theo đúng quy định, đảm bảo tính giáo dục và răn đe.